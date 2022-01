HQ

I juleferien liker jeg å plukke opp et spill eller to som jeg kan bli helt fortapt i, og bygge meg gjennom det over de late dagene helt på slutten av kalenderen. For meg er dette en juletradisjon som startet for over femten år siden da gaming ble en større del av livet mitt. Med dette i tankene, da Scarf dukket opp på radaren min nylig, ble det umiddelbart klart at dette ville være et spill som kunne fylle det tomrommet.

Scarf er utviklet av Uprising Studios og er et plattformeventyr som serverer en emosjonell opplevelse som utforsker betydningen av å være en helt. Spillet bringer deg gjennom en rekke slående verdener og følger en bedårende blå eterisk skapning mens den slår seg sammen med en rød, kosmisk drage-entitet som forvandles til et skjerf og gir hovedpersonen vår praktiske evner. Det handler om å oppdage sannheten bak den blå karakterens eksistens i denne uvanlige, men sjarmerende verden.

Selve narrativet formidles ikke på en tradisjonell dialogtung måte. Dette er et spill som fremmer historien sin og tilbyr en forbindelse mellom spilleren og den blå hovedpersonen gjennom karakterens følelser og hva slags mål hen forventes å fullføre. Det jeg mener med dette er at du blir knyttet til hovedpersonen gjennom å se hvordan hen samhandler med drage-skjerf-skapningen og de forskjellige utfordringene ved å eksistere i denne særegne verden. Problemet med dette designet er imidlertid at jeg fortsatt ikke vet det eksakte navnet på hovedpersonen eller dragen, og det er vanskelig å definere nøyaktig hva historien er på grunn av mangelen på en tydelig levert fortelling eller substansiell dialog.

Selv om historien ikke alltid treffer, til tross for at den likevel er sjarmerende, har Uprising utmerket seg på en rekke andre områder. Spillet er for eksempel enkelt og lett å forstå og bruker for det meste grunnleggende plattformspillmekanikk. Du forventes å løse mindre problemer og gåter (dvs. flytte blokker til forskjellige steder for å gjenskape et bilde), i tillegg til å hoppe, gli og svinge deg til nye områder på hver nivå. Det er en veldig grunnleggende plattformstil som ikke krever at spilleren sliter og jobber for å tilpasse seg den generelle stilen til Scarf, som er den slags spill som har et langsommere og mer avslappende tempo.

Dette betyr ikke at Scarf ikke er morsomt, for det er det. Dette er en tittel som har akkurat den rette mengden unike mekanikker for å føles underholdende uten å føles for komplekst. Du har rikelig med kontroll over hovedpersonen og kan plukke opp visse ting og spurte rundt et nivå, men samtidig blir flertallet av evnene servert tidlig og fra da av dreier Scarf stort sett rundt gåtene sine, der evnene stort sett er måter å nå nye gåter og problemer.

Når det gjelder selve gåtene kan de være faktiske puslespill, som det jeg nevnte tidligere der man flytter på blokker, men de kan også være mer fysiske og mer komplekse utfordringer, dvs. å plukke opp en magisk kule som kan spre vann i en radius rundt hovedpersonen slik at du kan utforske steder på bunnen av en innsjø eller utenfor kysten, for å finne den nødvendige stien eller gjenstanden som kreves for å gå videre til neste del av et nivå. Variasjonen av gåter er ganske imponerende, og det er noen som vil gjøre deg forvirret til tider, men samtidig, som det generelle premisset for dette spillet, er de vanligvis ikke laget for å forvirre og de fleste gåtene har løsninger som er åpenbare etter noen korte øyeblikk.

Du ser sikkert på dette tidspunktet at et av de største fokusene til Scarf er å servere et spill med et lavere tempo, og det klarer det bra. Dette er ikke en tittel som vil ha deg på kanten av setet ditt, faktisk er det et av de sjeldnere spillene hvor du vil føle deg mer komfortabel med å oppleve det i en mer avslappet tilstand, og la dets avslappende natur ta over deg. Denne stilen løftes også av den iøynefallende, fargerike nivådesignen og den slående kunsten som gjør at hver av de unike verdenene du reiser gjennom skiller seg ut og føles engasjerende å utforske - selv om utforskningsaspektet i spillet i stor grad dreier seg om å lete etter grunnleggende og stort sett meningsløse samleobjekter som malerier og leker.

Selv om det ikke er perfekt, og de grunnleggende samleobjektene er en av feilene, er Scarf et spill som jeg har vanskelig for å se som noe mindre enn sjarmerende. Det er rundt 5-6 timer langt, noe som betyr at det ikke overskrider sin velkomst, og det vil gi deg lyst til å fortsette å spille til du kommer til konklusjonen. Joda, fortellingen er ikke den enkleste å forstå, men det er gjort opp for med de engasjerende gåtene og den morsomme spillmekanikken. Dette er ikke en tittel som er designet for å utfordre deg, men det er fortsatt tilfredsstillende og et spill som er verdt å slappe av med i rolige dager.

