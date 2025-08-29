Scarface reboot bekreftet med Danny Ramirez i hovedrollen

Så nå skjer det igjen. Si hei til min lille reboot! Ja, Scarface blir gjenskapt for et moderne publikum, og skuespilleren Danny Ramirez trer inn i rollen som den ikoniske gangsterbossen. Prosjektet utvikles sammen med produsent Tom Culliver, og målet er ikke å gjøre om De Palmas klassiker, men å skape noe som ligger nærmere Trails originale roman fra 1930.

I en samtale med Deadline forklarte Culliver :

"Vi kommer ikke til å engasjere oss i noe hvis vi ikke har en helt unik, ny måte å gå inn i det på. Du vil ikke gjøre ting der du bare gjør om ting for å gjøre om ting. Vi kommer ikke til å gjøre dette på en feig måte; vi har noe å si med materialet. Det har vært for mye av det de siste 20 årene til at man bare kan gå rundt og lage nyinnspillinger fordi man kan hekte seg på et publikum som er bygget inn i IP-en. Du må ha en ny historie å fortelle."

Dette er med andre ord ikke ment å være nok en hul nyinnspilling. For Ramirez er rollen intet mindre enn et drømmeprosjekt. Etter å ha vært med i Top Gun: Maverick og Captain America: Brave New World, sier han at han er klar til å tre inn i rampelyset som en ledende mann. Rollen gir ham også muligheten til å hedre både sin colombianske og meksikanske arv.

Historien om Scarface har allerede blitt filmatisert to ganger: først i Howard Hawks' Scarface - The Shame of the Nation (1932), og senere i De Palmas kultklassiker fra 1983 med Al Pacino i hovedrollen.

Det store spørsmålet nå er: Trenger vi virkelig en tredje versjon av Scarface? Eller er du nysgjerrig på å se Ramirez gjøre rollen til sin egen?