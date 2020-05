Scarlet Nexus får oss til å drepe blomster på heftig vis

Bandai Namco liker å gi oss noen ganske spesielle spill av og til. Scarlet Nexus er et meget godt eksempel på dette, for jeg er villig til å vedde årslønna mi på at ingen av dere ville forutsett hva spillet går ut på etter å ha sett de første sekundene av traileren og ikke lest overskriften.

Tales of-skaperne jobber nemlig med et spill hvor vi kontrollerer en kar kalt Yuito Sumeragi. Som medlem av Other Suppression Force (OSF) skal han drepe farlige mutanter, noe de fleste av oss vel har gjort og hørt om før. Det spesielle her er at mutantene kan være blomsterbuketter, en alligator med en mitraljøse i munnen og andre absurde mutasjoner. Disse kan vi så bekjempe med sci-fi-våpen eller telekinetiske krefter som virkelig kan fylle skjermen med objekter i alt kaoset.