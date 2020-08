Scarlet Nexus - Gamescom-inntrykk

Du ser på Annonser

Med Scarlet Nexus introduserer Bandai Namco brainpunk-sjangeren, og ideen bak det har opprinnelse i fantasien om å kunne gjøre så og si hva som helst ved bruk av tankekraft. I en alternativ tidslinje oppdaget menneskeheten psykologiske hormoner i menneskehjernen som førte til en oppsiktsvekkende økning i deres intellektuelle egenskaper. Noen lærte å gi tankene sine fysisk form eller ha muligheten til å løfte gjenstander med ren tankekraft.

Teknologier som et gigantisk nettverk hvor vi kan få tilgang til bare ved å tenke på det, kalt Psynet, ble også oppfunnet. Dette revolusjonerte hvordan mennesker prosesserer og deler informasjon, og i denne prosessen tilpasset menneskene seg all denne teknologien rundt de nye egenskapene. Selv om vi finner mange subtile endringer i denne verdenen sammenlignet med vår egen er ikke brainpunk-verdenen så annerledes fra hva vi kjenner i dag. Alt er litt mer avansert ettersom Scarlet Nexus tross alt er et moderne actioneventyr som utspiller seg i nær fremtid, men menneskene har fortsatt de samme utfordringene. I alle fall til en viss grad.

Scarlet Nexus spør filosofiske spørsmål som: "Hva betyr ensomhet når tankene dine konstant er tilkoblet andre menneskers?". Når det er sagt står ikke relaterte spørsmål om personvern og beskyttelse av individet like mye i fokus selv om de vil spille en rolle i Scarlet Nexus. Det kunne produsent Keita Iizuka og spillregissør Kenji Anabuki fortelle oss nylig i et videointervju.

En gang etter at vi mennesker nådde dette nye evolusjonsnivået dukket det opp forferdelige vesener fra himmelen, og selv ikke de mer utviklede menneskene fra fremtiden kan fullt ut forstå deres natur. Disse skapningene, de såkalte Others, følger bare sine instinkter, men dette fører dem rett til disse veldig sofistikerte hjernene. Utviklerne beskriver Others som en naturkatastrofe, sammenlignbar med en tsunami eller et jordskjelv. Tilsynelatende har konvensjonelle våpen liten effekt mot denne pesten, men menneskeheten har nok en gang lært å tilpasse seg.

Mennesket er i stand til å kartlegge, med relativ nøyaktighet, hvor denne trusselen vil falle ned fra himmelen neste gang. Dette er også grunnen til at befolkningen i storbyen New Himuka ikke lever i full panikk eller stadig kjemper for å overleve, men heller fortsetter sin daglige virksomhet med en viss grad av normalitet. Hvis en truet region blir identifisert og evakuert på et tidlig tidspunkt trer den såkalte OSF-gruppen inn - elitesoldater som spesialiserer seg i å bekjempe Others.

"Det vi ønsket å understreke i Scarlet Nexus-verdenen er at andre allerede har eksistert lenge sammen med menneskene, og slik har det har blitt naturlig [...] at Others eksisterer sammen med dem," fortalte produsent Keita Iizuka oss. "Selvfølgelig er de redde for dem, men det har blitt en naturlig sameksistens hvor Others har levd i menneskers verden. Det er et langvarig forhold som gjør at beskyttelsen OSF gir til menneskeheten fra Others blir en naturlig del av livet."

Den unge helten Yuito Sumeragi er i sentrum for det hele. Som etterkommer av den adelige grunnleggerfamilien til dette mektige imperiet, som ifølge utviklerne bryter grensene for vår gammeldagse forståelse av tradisjonelle stater og grenser, forventet han å satse på en karriere i embetsverket, men en betydelig begivenhet i hans fortid utløste et ønske hos Yuito om å beskytte mennesker mot de farlige Others.

"Et poeng som er sentralt i historiefortellingen er at Yuito ble reddet av OSF en gang," legger Iizuka til. "Og et annet poeng som vil være veldig sentralt er OSFs eksistens som noe annet enn en innsatsenhet som kjemper mot Others, men også om forholdene mellom medlemmene innad i OSF - om hvordan det forholdet kan endre seg eller ikke, og hvordan det kan endre OSF."

Å slåss mot andre minner meg om Bayonetta- og Devil May Cry-spillene (selv om jeg forventer at handlingen er mer fokusert på kamper utkjempet på bakkenivå foreløpig). Ved hjelp av sine overnaturlige krefter bruker Yuito telekinese til å løfte tunge gjenstander fra omgivelsene for å bruke de i kamp. Med nok konsentrasjon kan han kaste både gatelamper og biler mot fiendene sine til GP-kreftene hans er tomme. Dette energisystemet vil sakte regenerere seg over tid, men du kan alltid bytte til hånd-til-hånd-slåssing, og raskt fylle GP-kreftene igjen med vellykkede treff.

Med sitt mentalt forsterkede katana-sverd har kanskje ikke Yuito rekkevidden, men han har absolutt den dyktigheten som er nødvendig for å drive Others tilbake. Hvis det gjøres riktig oppstår en nesten rytmisk kampdynamikk når kombinasjoner av nærangrep og distanseangrep med prangende animasjoner, og lysutbrudd fra eksploderende objekter, strømmer inn i hverandre. I løpet av spillet vil vi øke i nivå og låse opp ferdigheter på et klassisk ferdighetstre for å styrke kombinasjonene våre, dra nytte av tilleggseffekter eller forbedre egenskapene til figuren vår. Yuito kjemper ikke denne trusselen alene, og har alltid hjelp fra sine kamerater.

"Opprinnelig ble vi inspirert av historier som Cyborg 009 der en gruppe mennesker slår seg sammen og hvert medlem har sin egen spesielle evne eller styrke," fortalte spilldirektør Kenji Anabuki. "Hver og en av dem har sin egen styrke, men på grunn av ekspertisen til hvert medlem blir gruppen sammen langt sterkere. Ideen vår var å få dette bildet over i et spill. Vi likte ideen om at styrken til hver enkelt også skulle være en fare for dem selv. Å ha denne typen psykokinetiske supermakter som spillere kan velge mellom og bruke tror vi de vil like."

Kameratsystemet henter inspirasjon fra Tales of-serien, som er Anabukis fagfelt etter å ha jobbet med flere spill i den serien. Yuitos kamerater i OSF gir oss styrkene sine i kamp, ​​og det gir oss tilgang til unike kampevner. En av våre første følgesvenner er Hanabi Ichiko, som er i stand til å tenne på sverdet sitt med tankekraft. Yuito kan låne disse ferdighetene fra sine aktive gruppemedlemmer, men det er en liten cooldown-periode knyttet til dem. Dessverre har vi ikke funnet ut om denne mekanismen har noen merkbar ulempe, men etter hvert som spillet skrider frem vil vi få flere allierte og ekstra styrker. Selvfølgelig vil utvikling av disse båndene mellom Yuito og hans allierte avgjøre hvor mye potensiale vi utnytter fra disse forbindelsene.

"I utgangspunktet starter det med at du kun kan låne styrken til en av kameratene dine, men etter hvert kan du for eksempel bruke to krefter på samme tid," forklarer Iizuka. "Den andre personen vil da også kunne bruke to styrker, og enda lenger ut i spillet vil du kunne bruke for eksempel fire krefter på samme tid."

Akkurat nå er kampsystemet det mest avanserte elementet i den pågående produksjonen av Scarlet Nexus, ifølge Kenji Anabuki. Selv om den innledende konseptfasen startet helt tilbake i 2015 trenger de andre systemene fortsatt mer finjustering. Til slutt, som forklart av produsent Keita Iizuka, bør dette resultere i en omfattende action-RPG som vil vare i 40 til 50 timer. Det er også bemerkelsesverdig at New Himuka ikke tilbyr en åpen verden, men er relativt lineær. Likevel bør ikke prosjektet mangle noe når det gjelder innhold siden klassiske sideoppdrag, karakterframgang og utdyping av forbindelsene til våre kamerater vil holde oss opptatt.

Vi vet imidlertid ikke nøyaktig når vi får mer informasjon om spillet. Scarlet Nexus er planlagt utgitt på både dagens og neste generasjons konsoller, så vel som PC. De gamle konsollene vil levere full HD med 30 bilder per sekund, mens neste generasjons maskinvare sikter mot 4K-oppløsning og 60 bilder i sekundet (det samme gjelder på PC dersom den har de anbefalte systemkravene).