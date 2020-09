Scarlet Nexus lar oss velge mellom to hovedkarakterer

Du ser på Annonser

Scarlet Nexus fikk mye oppmerksomhet under årets Tokyo Game Show. Game Director Kenji Anabuki og produsent Keita Iizuka møtte opp på online-scenen for å demonstrere nye gameplay-klipp fra spillet.

Vi fikk også vite at vi ikke nødvendigvis må spille Scarlet Nexus fra karakteren Yuito Sumirages (som tidligere er blitt introdusert som hovedkarakter) perspektiv. I begynnelsen av spillet gir Bandai Namco oss nemlig valget mellom å spille som ham eller Kasane Randall. Denne mystiske kvinnen har vært med i flere tidligere trailere. Selv om vi for øyeblikket mangler mer detaljert informasjon, vet vi nå at historien i Scarlet Nexus til en viss grad påvirkes av dine valg.

Ser du frem til dette? Og hvilken karakter kommer du selv til å velge?