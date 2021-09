Scarlet Nexus og mer er plutselig på Xbox Game Pass

HQ

Ingar synes dessverre at Scarlet Nexus ikke er like bra som håpet, men heldigvis er mange uenig med han. Nå har Xbox-spillere plutselig fått en alle tiders mulighet til å se hvem de er enige med uten å betale en ekstra krone.

Selv om Microsoft sa at det ikke ville avsløres mange spennende nyheter på Tokyo Game Show startet selskapet ganske bra ved å annonsere at Scarlet Nexus nå ut av intet har blitt tilgjengelig på Xbox Game Pass både for Cloud, konsollene og PC. Som om det ikke var nok har også AI: The Somnium Files og Mighty Goose blitt tilgjengelige på den glimrende tjenesten i dag.