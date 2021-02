Scarlet Nexus-video forklarer de merkelige fiendene

Du ser på Annonser

Jeg var selvsagt ikke den eneste som poengterte de merkelige fiendene i Scarlet Nexus da spillet ble offentliggjort forrige sommer, så det er mange som har hatt en del spørsmål. I dag besvares noen av dem.

For den tredje videodagboken fra Scarlet Nexus fokuserer på de såkalte Others. Her blir det blant annet klart at nærmest alle fiender vil være en blanding av dyr og livløse, hverdagslige objekter, samtidig som at vi får noen hint til hva som foregår i historien og det absurde universet.