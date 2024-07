Scarlett Johansson bærer ikke nag til Disney etter søksmål

Tre år har gått siden premieren på Black Widow og uenigheten mellom Scarlett Johansson og Disney. Dette var etter at Disney lanserte filmen på strømmetjenesten Disney+ kort tid etter kinopremieren. Dette resulterte i et fall i billettinntektene og et brudd på Johanssons kontrakt, som sa at filmen utelukkende skulle vises på kino. Etter at skuespilleren saksøkte Disney, ble dørene stengt, og det rapporteres at Johansson stakk av med 40 millioner dollar. Når The New York Times spør skuespilleren om hun fortsatt bærer nag til Disney, svarer hun at det ikke er tilfelle.

"Jeg bærer ikke nag. Jeg tror det bare var dårlig dømmekraft og dårlig lederskap på den tiden. Det føltes veldig uprofesjonelt for meg, hele greia. Og ærlig talt var jeg utrolig skuffet, spesielt fordi jeg hadde håp helt til teamet mitt til slutt sa: "Du må handle.""