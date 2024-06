Scarlett Johansson bekrefter at hun spiller hovedrollen i den nye Jurassic World-filmen

Det gikk rykter om at Scarlett Johansson skulle spille hovedrollen i den kommende Jurassic World-filmen, men nå har vi fått en offisiell bekreftelse fra skuespillerinnen selv. I et intervju med Comicbook.com sa Johansson følgende om filmen:

"Manuset er så utrolig bra. David Koepp har skrevet det. Han kom tilbake etter 30 år for å skrive manuset. Han er så lidenskapelig opptatt av det, og det er så fantastisk."

Det virker som om Johansson har vært fan av serien lenge, og har prøvd å få jobbe med den siden gjenopplivingen med Jurassic World. "Jeg er en enorm fan av serien og en stor nerd for den. Jeg kan ikke engang, jeg klyper meg selv i armen," sa hun. "Jeg har prøvd å komme inn i denne serien på alle mulige måter i over 10 år. Jeg tenker: 'Jeg dør i løpet av de første fem minuttene! Jeg kan bli spist av hva som helst! Jeg skal gjøre håndverkstjenesten!' Jeg gjør hva som helst for det. At det har skjedd på denne måten på dette tidspunktet, er faktisk helt utrolig. Jeg kan ikke tro det."

Den neste Jurassic World-filmen er satt til å komme i 2025.