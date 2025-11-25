Scarlett Johansson bekreftet i sin første skrekkfilm

HQ

Selv om Scarlett Johansson er en flerfoldig prisbelønt skuespillerinne som har vunnet både en BAFTA og en Tony og også har vært nominert til to Oscars, har hun aldri vært redd for å blande mer seriøse produksjoner med mer kommersielle og nerdete filmer.

Vi har sett henne i Ghost in the Shell, MCU og nå sist i Jurassic Park - og nå ser det ut til at en skrekkfilm står for tur. Deadline rapporterer at dette blir hennes første film i sjangeren noensinne, og tilsynelatende blir det en helt ny historie i The Exorcist-universet, selv om den ikke er relatert til tidligere prosjekter.

Manusforfatter og regissør er skrekkmesteren Mike Flanagan, som tidligere har laget blant annet The Haunting of Hill House og Midnight Mass, og han har dette å si om det :

"Scarlett er en strålende skuespillerinne hvis fengslende prestasjoner alltid føles jordnære og ekte, fra sjangerfilmer til sommerens storfilmer, og jeg kunne ikke vært lykkeligere over å ha henne med i denne Exorcist-filmen."

Involveringen av både Flanagan og Johansson tyder helt klart på store ambisjoner med et betydelig budsjett, og vi ser frem til å finne ut mer i fremtiden.