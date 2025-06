Scarlett Johansson blir engelsk i My Mother's Wedding

Juli kommer til å bli en stor måned for Scarlett Johansson, for etter at hun forlot Marvel Cinematic Universe, har hun funnet en ny stor franchise å knytte seg til i form av Jurassic World -serien. Den neste storfilmen, Rebirth, har snart premiere, men utover det vet vi også om en annen film som Johansson skal være med i.

Den heter My Mother's Wedding, og er et følelsesladet drama som følger tre søstre som må samles og komme over sine trivialiteter i løpet av... Vel ... bryllupet til moren deres. Johansson spiller her sammen med Sienna Miller og Emily Beecham, med Kristin Scott Thomas i rollen som den titulære moren, og ettersom alle disse er enten engelske eller britiskoppvokste skuespillerinner, konkurrerer Johansson med dem ved å levere en egen bølgende engelsk aksent.

Når det gjelder premieredatoen for My Mother's Wedding, er denne satt til 8. august, og når det gjelder selve handlingen, kan du se den nedenfor.

"I denne hjertelige og morsomme historien vender tre søstre (Scarlett Johansson, Sienna Miller, Emily Beecham) tilbake til barndomshjemmet for en stor begivenhet: det tredje bryllupet til deres to ganger enkemannsmor (Kristin Scott Thomas). I løpet av helgen samles familien for å feire det nye ekteskapet, men både mor og døtre blir tvunget til å se tilbake på fortiden og konfrontere fremtiden, alt sammen med hjelp fra en fargerik gruppe uventede bryllupsgjester."