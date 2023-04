Scarlett Johansson er ferdig med Marvel Cinematic Universe

HQ

Når Multiverse nå blir åpnet, er det potensial for at Marvel Cinematic Universe-karakterer kommer tilbake til tross for at de møter 'konklusjoner' andre steder. Mens Chris Evans tidligere har snakket om å potensielt komme tilbake som Steve Rodgers hvis det er en veldig god og passende mulighet til å gjøre det, er Scarlett Johansson i en annen tankegang når det gjelder Black Widow.

Da hun var gjest i Gwyneth Paltrows The Goop Podcast, ble skuespilleren spurt om hun noen gang ville komme tilbake til MCU, som hun kortfattet svarte:

- Jeg er ferdig. Kapittelet er over. Jeg gjorde alt jeg måtte gjøre. Også å komme tilbake og spille en karakter igjen og igjen, over et tiår, er en så unik opplevelse.

Selv om Widows tid er ute, gjenspeiler dette også fremtiden til Pepper Potts? Paltrow hadde en tanke å legge til om sin rolle i MCU og om hun ville komme tilbake.

- Jeg tror det. Jeg mener, jeg døde ikke, så de kan alltid spørre meg.

Vil du se Pepper Potts komme tilbake til MCU?