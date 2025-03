Scarlett Johansson om Black Widows status: "Natasha er død"

Med multiverset i full gang, kan hva som helst skje i Marvel Cinematic Universe og fortsatt gi mening til en viss grad. Så til tross for at Scarlett Johanssons Black Widow ga sitt liv under Avengers: Endgame, håper mange fortsatt at hun en dag vil komme tilbake og gjenta en av sine mest berømte roller. Johansson ser imidlertid ikke dette som en fremtidig idé overhodet.

I et intervju med InStyle uttalte Johansson følgende: "Natasha er død. Hun er død. Hun er død. Hun er død. Hun er død, ok? De vil bare ikke tro det. De sier: 'Men hun kan komme tilbake!' Jeg tror balansen i hele universet holdes i hennes hånd. Vi må gi slipp på det. Hun reddet verden. La henne få sitt helteøyeblikk."

Det interessante med denne uttalelsen er at Johansson spesifikt antyder at hennes versjon av Natasha Romanoff er død, så kan vi en dag få se noen andre arve Black Widow -navnet, på samme måte som Anthony Mackies Sam Wilson ble Captain America? Kanskje en annen person som har gått gjennom Red Room -treningen ...? Hva tror du om det?