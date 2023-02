HQ

Det er en spesiell plass i hjertet mitt for historietunge singleplayer-spill som er rundt åtte timer lange. Jeg elsker et godt rollespill eller et konkurranseskytespill, men det er ingenting som å kunne sette seg ned og nyte et spill i sin helhet i to eller tre omganger. Skriv inn Scars Above. Dette sci-fi-actioneventyret i tredjeperson kommer fra Mad Head Games, og foregår på en grusom og nådeløs planet, som hovedpersonen Dr. Kate Ward og vennene hennes har blitt transportert til etter et samspill med en mystisk fremmed gjenstand.

Denne fortellingen har den auraen av mystikk og intriger over seg, og er spennende å følge, men den fremstår ikke som noe spesielt revolusjonerende. Inspirasjonen fra H.R. Giger og andre sci-fi-verk skinner gjennom, og det gir en historie som er underholdende nok, men som ikke vil blåse sokkene av med det den tilbyr.

Mange actioneventyrspill vil også behandle en historie som Scars Above utelukkende som en overlevelsesfortelling, og selv om denne tittelen treffer disse slagene, handler spillet også mer om å dokumentere, oppdage og sette sammen hva denne verdenen er og hvordan du faktisk kom hit. Du vil bruke Kates vitenskapelige ferdighetssett til å analysere og studere fauna, flora og miljøer i verden, alt mens du bruker hennes teknologiske kunnskap til å konstruere kraftige våpen som er i stand til å slå de ekle aggressive artene som lever her. Og som du kan antyde herfra, er kamp også en viktig del av Scars Above-spillsyklusen.

Ved å bruke en samling elementbaserte våpen, samt en liste over forbruksvarer du kan lage og tidsbestemte evner, må Kate kjempe tilbake mot skapningene som angriper henne. For det meste, siden Scars Above er et ganske lineært spill, inkluderer dette å sende fiender som dukker opp i Kates vei, men noen ganger vil se henne måtte håndtere en større gruppe fiender som eksisterer på en slags arena, og det er her bossene også introduseres.

Fra min erfaring virker kampsystemet faktisk veldig flytende, og har interessant dybde. Måten de forskjellige elementtypene samhandler med hverandre (for eksempel vil en våt fiende ta ekstra støtskade) på toppen av de unike angrepsstilene til skytevåpnene, gir en opplevelse der spilleren har mange alternativer. Og mobiliteten til Kate gjør at ting føles fartsfylt og actionfylt, alt uten å få Kate til å virke som en ukuelig actionhelt som ikke er immun mot alt og ikke trekker på skuldrene av døden - selv om hun gjør det, men det er en veldig god narrativ grunn til det. Bossene bringer også unike mekanikker der din forståelse av elementene vil bli satt på prøve, selv om jeg egentlig aldri ikke opplevde bossene som en stor trussel eller utfordrende i den store sammenhengen.

Men her er tingen, mens jeg liker kampene til Scars Above og jeg setter pris på historien, er jeg mindre imponert over andre ting. Evneoppgraderingssystemet dreier seg om å plukke opp kunnskapskuber spredt rundt hvert nivå, der du belønnes med et enkelt evnepoeng når du har tilegnet deg en viss, men uklar mengde "kunnskap". Med tanke på at disse ikke akkurat er vanskelige å få øye på eller finne, føles hele prosessen litt trist og som om den aldri helt forstår hva den vil være. På den ene siden studerer du nye livsformer du møter for kunnskap, og på den andre siden plukker du bare opp en flytende murstein midt på veien. Det fungerer ikke helt.

Og så til det visuelle. Mens jeg vil si at Scars Above generelt har fin og behagelig grafikk, er ansiktsanimasjonene avskyelige og faktisk ganske skremmende. Hvis du noen gang har sett en android i en film med et silisiumansikt, som viser følelser ved bare å bevege munnen, er det nettopp slik Scars Aboves karakterer presenteres. De er ikke livaktige i det hele tatt, og det gjør det veldig vanskelig å sette pris på alvoret i mellomsekvenser når karakterene føles så kunstige.

Når det er sagt, føles monstrene ekte og er ganske flotte stykker arbeid. Mad Head Games har tydeligvis brukt mye tid på å forske og skape et skummelt økosystem for Kate å tygge gjennom, fordi monstrene du kommer over i Scars Above er freaky og foruroligende. De er ikke spesielt vanskelig å drepe (vel bortsett fra de giftige humanoide soppene), men de er morsomme å kjempe mot.

Fra min erfaring med spillet er miljøoppgavene litt hit or miss også. Noen er litt for enkle og ber deg i hovedsak om å bare fjerne strømkjerner til rett tid for å løse et problem, mens andre kan være en plage å løse. Jeg hadde en spesielt tøff tid med en av de tidligste gåtene, da mekanikken til roterende tetraeder for å passe til et bestemt mønster ikke fungerte bra i det hele tatt med en mus, noe som førte til at jeg bare formålsløst ristet gjenstanden rundt til den til slutt landet i riktig posisjon.

Jeg setter imidlertid pris på hvordan Mad Head Games ikke har overkomplisert Scars Above. Det du ser er hva du får, og som lar deg virkelig oppleve og fordype deg i spillingen, uten å måtte bekymre deg for overdreven ressursforvaltning, flere ferdighetstrær av evner eller store åpne verdener "brakt til liv" med utmattende samleobjekter å jakte på. Dette er et greit historietungt singleplayer-spill, og det bør feires i disse dager.

Alt i alt er Scars Above et underholdende, men likevel kjent actioneventyr som, selv om det har sine feil, styrkes av nok engasjerende spillelementer og troper til at det gir deg lyst til å se slutten av den relativt korte (for denne epoken med spill) historie. Det vil ikke blåse deg av banen, men hvis du leter etter noe nytt å tilbringe helgen med, er Scars Above en ideell kandidat.