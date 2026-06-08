Scary Movie 6

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La oss starte med litt bakgrunn. Først av alt: Tro det eller ei, jeg har i utgangspunktet ingen som helst tilknytning til Scary Movie-franchisen. Jeg har aldri, ikke engang da jeg var pubertal tenåring og den første filmen kom ut, syntes de var morsomme. Men jeg så Ghettoblaster (eller Don't Be a Menace to South Central While Drinking Your Juice in the Hood, som originaltittelen lyder) da jeg var 10 eller 11 år. Det var scener i den som var morsomme, selv om jeg i den alderen ikke engang hadde sett halvparten av filmene den parodierte.

Når det er sagt, var forventningene mine til den nye Scary Movie lave allerede fra starten av, men (for det finnes alltid et men) jeg følte likevel et ørlite, mikroskopisk glimt av håp. I mitt naive sinn var det en tanke om at man vel ikke ville grave opp og reboote en franchise 26 år etter at den første filmen kom ut, med mindre man faktisk hadde en god idé, eller hadde lært noe på veien? Jeg hadde tenkt å skrive noe om "modnet", men jeg skal avstå.

Men uansett. Handlingen, for de som bryr seg :

"26 år etter å ha unnsluppet Ghostface, er de opprinnelige 'Fire' igjen morderens mål, og ingen skrekkfilmserie er trygg. Marlon Wayans ("Shorty"), Shawn Wayans ("Ray"), Anna Faris ("Cindy") og Regina Hall ("Brenda") gjenforenes med tilbakevendende favoritter og nye ansikter for å hacke seg gjennom reboots, remakes, reboots av remakes, prequels, oppfølgere, spin-offs, arthouse-skrekk, opprinnelseshistorier, alt som anses som ikonisk, og hvert eneste "siste kapittel" som egentlig ikke er det siste.

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"Ingenting er hellig. Ingen narrative grep er trygge. Alle grenser er overskredet. Wayans-brødrene er tilbake for å avbryte kulturen."

Ghostface tar T-banen.

La oss fokusere på det. "Ingenting er hellig. Alle grenser er overskredet." <em>Virkelig? Vel, ganske mange er det, for å være ærlig...

Det føles ikke engang som om de prøver, faktisk. For eksempel er det en karakter som spiller på kjønnsdysfori og transfobi som kunne ha vært både provoserende og morsom. Dessverre mangler manusforfatterne den finessen eller det komiske grepet som kreves for å gjøre dette til virkelighet. Det samme gjelder dessverre resten av filmen og hvert eneste forsøk på humor. Vitser om rasistiske fordommer hoper seg opp, og det er akkurat det samme der, for det kunne ha vært både effektivt og morsomt, men det er helt bortkastet.

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Høres jeg ut som verdens tørreste, mest humorforladte jævel når jeg skriver denne anmeldelsen? Jeg liker faktisk komedie, men jeg forventer en viss kvalitet. Jeg liker til og med ideen om parodier, selv om det er få som virkelig får det til. Her trakk jeg på smilebåndet ved to anledninger i løpet av hele filmen... Første gang var i åpningen der Teyana Taylor (som spiller seg selv) blir angrepet av Ghostface i en bakgate i New York. Hun gir fra seg et skrik, og gaten vrimler av gangstere som kommer løpende, hopper ut av biler, blir firt ned i tau fra et helikopter, og til slutt dukker det opp en etternøler på en elektrisk scooter. Det var da jeg faktisk trakk på smilebåndet.

Ting er i ferd med å komme ut av kontroll, men ikke på en god måte.

Jeg forventer ingen komisk briljans, snarere tvert imot. Jeg forventer en pubertetskomedie som spiller på rasisme, sex og toaletthumor. Det er helt greit, spesielt når man har en hel rekke strålende skrekkfilmer å parodiere, som Get Out, Sinners, M3GAN og Terrifier, for å nevne noen. Å sette sammen et helt team bestående av manusforfattere, regissører, produsenter og skuespillere og klare å lage en 90-minutters komedie som knapt nok fremkaller en latter, er fascinerende i seg selv. I tillegg kommer det faktum at mye av humoren ligger i at skuespillerne skjærer grimaser eller lager tåpelige stemmer. Det er svært få skuespillere som klarer å få til en slik humor, og Marlon Wayans og co. er ikke blant dem.

Jeg kan være en kresen seer, men jeg elsker guilty pleasures, inkludert dumme filmer, filmer som er så dårlige at de er gode. Det er et sted jeg gjerne skulle sett at Scary Movie hadde endt opp, for grunnpremisset er så enkelt, og man kan lage noe jævlig morsomt ut av det. Den er barnslig, men på feil måte, høylytt, men mer pinlig enn noe annet, og man skammer seg nesten på vegne av skuespillerne og får nesten lyst til å samle inn penger til spader for å hjelpe dem med å begrave sine respektive karrierer. Så ille? Ja, så ille er det. Det vi får er en komedie som egentlig ikke er morsom i det hele tatt.

Men vet du hva? Jeg har to positive ting å si om Scary Movie. Den første er at den slutter. Det andre er at den omfavner kritikernes knusende anmeldelser på oppdaterte forsider. Dessverre er det uendelig mye mer underholdende enn selve innholdet. Vær så snill, gjør deg selv en tjeneste og bruk tiden din på å se noe annet som faktisk er morsomt.