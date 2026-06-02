Scary Movie 6 "kansellere Cancel Culture" med en siste trailer

Det er bare noen få dager igjen til Scary Movie gjør comeback med en sjette del, rett og slett med tittelen Scary Movie, hvis tagline lover at gjengen er "tilbake for å kansellere Cancel Culture". Nå har en siste trailer blitt sluppet, som gir en sniktitt på hva som venter kinogjengerne den 5. juni - og det føles virkelig som en tur tilbake i tid.

Ingenting virker hellig, og teamet takler selv de nyeste skrekktrendene med kirurgisk presisjon; og med tanke på oppblomstringen skrekksjangeren har sett de siste fem til ti årene er det absolutt ingen mangel på materiale å gjøre narr av. Sjekk ut den endelige traileren nedenfor.