Scary Movie 6 kommer på kino sommeren 2026

Neste år blir det nok av skrekkparodier når den sjette delen av Scary Movie-franchisen har premiere. Wayans-brødrene selv kunngjorde nylig i et innlegg på Instagram at kinopremieren er satt til 12. juni, med et manus skrevet av de tre Wayans-brødrene som sto bak de to første filmene, ettersom de gjenforenes for akkurat denne filmen. Det er tolv år siden den femte delen så dagens lys, så det er selvfølgelig nok av filmer å glede seg over. Det er imidlertid fortsatt mange detaljer som skal avsløres om denne nye filmen, så følg med på nettstedet vårt for de siste oppdateringene.

