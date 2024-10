Scary Movie 6 Wayans-brødrene gjenforenes etter nesten 20 år

Det er 18 år siden alle de tre Wayans-brødrene jobbet sammen på et prosjekt, men etter nesten to tiår borte er de tilbake og klare til å ta fatt på skrekksjangeren igjen med Scary Movie 6.

Denne nyheten kommer via Deadline, som kunngjorde at komedien som parodierer skrekkfilmtrender, vil gå i produksjon neste år for en kinoutgivelse distribuert av Paramount og Miramax.

Wayans-brødrene snakket om gjenforeningen og hadde følgende å si: "Vi kunne ikke vært mer begeistret for å være en del av den nye Scary Movie og jobbe med hverandre igjen. Dette er en franchise vi skapte for mer enn 20 år siden. Vi husker at folk lo i salen, og vi håper å se det skje igjen. Vi ser frem til å samarbeide med Jonathan Glickman og teamet hans i det nye Miramax for å bringe latteren tilbake til kinoene, der den hører hjemme. Det er et dobbelt gjensyn."

Scary Movie-serien startet tilbake i 2000 og har tjent hundrevis av millioner av dollar på billettkontoret i løpet av sin levetid. La oss håpe at gjenforeningen kan levere noen flere flotte parodiske komedieøyeblikk.