Sceye skal levere luftskip for luftbårne 4G- og 5G-nettverk

Mens satellitter kan se ut til å dominere de avsidesliggende områdene i verden som trenger internett, har HAPS High Altitude Platform Station vært under utvikling en stund, med flere konkurrerende selskaper som alle kjemper om å få tilgang til minst 2,2 milliarder mennesker som ikke kan få internett via fiberoptiske kabler som resten av oss.

5G levert via luftskip og droner som flyr i 20 km høyde, er mye nærmere å kunne tilby reell konkurranse til satellittsystemer som Starlink.

Sceye er et slikt selskap med fokus på stratosfærisk konnektivitet, blant annet ved å levere sanntidsdata og deteksjon knyttet til metanlekkasjer, vulkanutbrudd, ekstremvær og skogbranner, og har nylig mottatt et stort tilskudd fra NASA for å kombinere sin høyhøydeplattform med spesialisert hyperspektral sensing. Sceye-systemet gir også mulighet for stråleforming og båndbreddefokusering med en påstått latenstid på 20 ms, noe som, avhengig av undersøkelse eller data, er mindre enn halvparten av et Starlink-system. Luftskipene deres er kjent for å bruke banebrytende materialer som er lettere og sterkere enn konkurrerende plattformer, samtidig som de er motstandsdyktige mot vind, temperatur og solstråling, noe som muliggjør flere måneders drift med maksimal utholdenhet som ennå ikke er testet. Selskapet ble startet for mer enn ti år siden av dansken Mikkel Frandsen, men er basert i USA.

Nå har SoftBank, et av verdens største investeringsselskaper innen teknologi, inngått en avtale med Sceye om å bruke luftskipene deres som luftbårne 4G- og 5G-mobiltårn for å gi internettilgang til dem som i dag ikke har det. Dette er mulig fordi Sceyes HAPS drives av solenergi og flyr på 18 000 meters høyde døgnet rundt, og kan operere hele natten på grunn av den store mengden energi som kan lagres ved hjelp av moderne teknologi.

SoftBank har ifølge en pressemelding fått eksklusive rettigheter til å utplassere stratosfæriske luftskip over Japan, og dette vil bli kombinert med nye kommunikasjonslinjer for å muliggjøre ikke bare telefontjenester, men også bredbåndsinternett i områder som i dag er uten dekning. På sikt vil SoftBank også bruke ubemannede plattformer, men foreløpig er det bare luftskipbaserte systemer som både kan fly og tilby internett hele dagen på grunn av høy nyttelastkapasitet og Sceyes 10 kW solkraftsystem.

Selv om det er dyrt, kan ett luftskip erstatte opptil 25 konvensjonelle mobilmaster, ifølge en fersk studie fra Aalto-universitetet.