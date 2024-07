En "Schim" er en slags ånd eller sjel som alle levende vesener eller gjenstander i denne verden har. De lever i skyggene våre og ses vanligvis som små froskelignende vesener som titter frem fra tid til annen.

Å bli skilt fra Schim kan få katastrofale konsekvenser, men det er akkurat det du opplever i starten av spillet her, der en fyr gjennom noen uheldige omstendigheter mister Schim - og derfra er livet hans ikke det samme. Du må nå ta kontroll over denne forlatte Schim og sørge for at den kommer tilbake til den noe uheldige og Schim-løse fyren.

Schim er et enkelt plattformspill der du hopper fra skygge til skygge gjennom 65 nivåer i forskjellige størrelser, som befinner seg på byggeplasser, lekeplasser, i fabrikker og supermarkeder og mange andre steder. En Schim kan bare eksistere utenfor skyggene i svært kort tid, så det handler om å skape de skyggene du trenger ved å manipulere gjenstander i omgivelsene.

Du kan for eksempel slå på lamper for å skape lys, som også skaper skygger, bruke ulike maskiner som skaper nye skygger når de beveger seg, eller kanskje transportere deg selv over lengre skyggeløse strekninger ved å hoppe inn i skyggen av for eksempel en due eller en bil som kan transportere deg.

Noen ganger brukes skyggene ganske oppfinnsomt, som når du står i skyggen av en brødrister, kan du hoppe som brød som hopper ut av brødristeren, og hvis du står i skyggen av en kontorstol, kan du svinge deg raskt rundt og bli skutt tvers gjennom rommet.

Faktisk kan det meste av omgivelsene manipuleres, og det er ikke bare ting du trenger for å skape livgivende skygger. Det er ganske avslappende å hoppe rundt og få biler til å tute, hunder til å bjeffe, klesstativer til å snurre og søppel til å falle ut av søppelkassene.

Spillet kan gjennomføres på rundt fem timer, og når du har fullført det, kan du velge å spille det på en vanskeligere vanskelighetsgrad der det ikke er noen sjekkpunkter underveis i nivåene, eller der du bare har ett hopp om gangen i stedet for de vanlige to, eller du kan aktivere en Risky Mode der du bare har 20 forsøk på å fullføre et nivå - noe som kanskje høres mye ut, men det er det ikke, kan jeg fortelle deg.

De fem timene spilletiden er faktisk en passende lengde, ettersom dette ikke er det mest varierte spillet. Mesteparten av tiden går med til å finne veien og hoppe fra skygge til skygge, men det er noen få steder hvor denne mekanikken endrer seg litt. For eksempel i nivåene som foregår om natten, hvor det ikke er mange skygger, bare mørke, eller i et brennende hus, hvor det er mye skygger og lys, og hvor det også er noen ganske oppfinnsomme øyeblikk.

Schim er primært utviklet av to nederlandske utviklere og designere, og er et ganske interessant konsept og ikke minst visuelt interessant. Den visuelle siden er svært abstrakt og består nesten utelukkende av fargelagte strektegninger, med maksimalt 3-4 farger om gangen, noe som gir et ganske vakkert og minimalistisk uttrykk.

Schim er et fint lite puslespill som er ganske avslappende å spille. Det er ikke noe stress, og du kan utforske omgivelsene som du vil - og det er ofte flere forskjellige ting å finne. Man kan kanskje savne litt variasjon i gameplayet og kanskje litt oppfinnsomhet i bruken av skygger og lys, men alt i alt er det et trivelig puslespill med god stemning og en fin minimalistisk visuell stil. Så hvis du er ute etter et koselig lite puslespill, er Schim et godt valg.