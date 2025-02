Scholz avviser Vances kritikk av Europas holdning til hatefulle ytringer

HQ

I en tale på sikkerhetskonferansen i München nylig tok Tysklands forbundskansler Olaf Scholz et klart standpunkt mot USAs visepresident JD Vances nylige uttalelser om Europas tilnærming til hatprat, og avviste visepresidentens kritikk som malplassert.

I en tale på konferansen beskyldte Vance europeiske ledere for å sensurere ytringsfriheten, og kritiserte Tysklands nektelse av å samarbeide med det høyreekstreme partiet Alternativ for Tyskland (AfD), som han nylig har gitt sin støtte.

Som svar understreket Scholz at Tysklands politikk er dypt forankret i landets historiske kontekst, og at landet har gjort en stor innsats for å forhindre fremveksten av ekstremistiske ideologier, slik man så under nazitiden.

Scholz uttalte at Europas forpliktelse til å avvise høyreekstreme er avgjørende for å beskytte demokratiet og sikre at hatefulle ytringer ikke undergraver disse verdiene. Han avviste også Vances kommentarer som malplasserte, og la til at Europas fokus på å beskytte demokratiet er avgjørende i kampen mot radikale antidemokrater. Foreløpig gjenstår det å se hvordan diskusjonene om Europas holdning til hatefulle ytringer vil utvikle seg.