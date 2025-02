Scholz forsvarer Ukrainas suverenitet og understreker veien mot EU-medlemskap

HQ

Tysklands forbundskansler Olaf Scholz har bestemt avvist påstander om at Ukraina har skylden for den pågående krigen, og gjentok at Europa står samlet om å støtte landets rett til en demokratisk fremtid.

I et intervju med ARD avviste Scholz forslagene fra USAs president Donald Trump og Russlands president Vladimir Putin, og understreket at Ukrainas ønske om å bli medlem av EU må støttes.

Han understreket også Europas ansvar for å hjelpe Ukraina med å bygge opp en sterk forsvarsstyrke og samtidig holde mulighetene for EU-medlemskap åpne. Scholz understreket at Ukrainas suverenitet og demokratiske valg ikke må hindres i møte med trusler utenfra.

Samtidig som diskusjonene om en mulig fredsløsning fortsetter, strever europeiske ledere med hvordan de skal forholde seg til USAs skiftende holdning til konflikten. Foreløpig gjenstår det å se hvordan situasjonen vil utvikle seg.