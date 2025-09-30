Schwarzenegger flyr til Vatikanet for å "avslutte" fossilt brensel

HQ

For bare noen dager siden møtte vi Arnold Schwarzenegger på San Diego Comic-Con Malaga (som du kan lese mer om på følgende lenke).

I dag fikk vi nyheten om at "The Terminator" har landet i Vatikanet for å støtte pave Leos oppfordring om å handle raskt mot fossilt brensel, og at kampen mot forurensning er hans siste kamp.

"Hver eneste en av (de) 1,4 milliarder katolikkene kan være en korsfarer for miljøet og kan hjelpe oss med å få slutt på forurensningen", sa kroppsbyggeren, skuespilleren og den tidligere guvernøren i California, med henvisning til en av sine store filmroller, Terminator.

"Gud har satt oss i denne verden for at vi skal etterlate oss en bedre verden enn vi arvet den", sa Arnold, som er katolikk. "Jeg er så glad for at den katolske kirken og Vatikanet engasjerer seg i dette, for vi trenger deres hjelp. Klimaendringene er ikke et fjernt scenario. Vi er allerede i ferd med å drukne. Vår overlevelse avhenger av global solidaritet."

Hva synes du om Arnold Schwarzeneggers siste kamp?