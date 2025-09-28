Schwarzenegger: "Jeg kan ikke tro at Comic-Con er i Spania, for meg er det som å komme hjem fordi Conan var min begynnelse"
Terminator snakker med den spanske regissøren Alex de la Iglesia på hovedscenen på SDCC Málaga foran 3000 mennesker.
Antonio Banderas overrasket hele publikum på San Diego Comic-Con Málaga ved å gå opp på Hall M-scenen foran 3000 mennesker for personlig å introdusere en gammel venn av ham. Da fansenes vanvidd hadde lagt seg, begynte Schwarzenegger å takke den spanske skuespilleren: "Forhåpentligvis lager vi en film sammen", utfordret han Banderas.
"Jeg kan ikke tro at Comic-Con er i Spania", fortsatte Schwarzenegger. "Det har blitt laget så mange filmer her, det er så mye talent, det er det beste stedet for det", fortsatte han.
"For meg er dette som å komme hjem, for jeg spilte inn Conan The Barbarian akkurat her[Almería, Cuenca...], dette var begynnelsen på min internasjonale filmkarriere, så jeg kommer aldri til å glemme begynnelsen. Fra kroppsbygging, til film, til politikk, tilbake til film, takk, for den eneste grunnen til at jeg er her i dag er på grunn av fansen. Hasta la vista, baby!"
Men "hasta la vista" var bare et nikk, og ikke et farvel, ettersom det bare sparket i gang hele Total Recall: An Arnold Schwarzenegger master class, der The Terminator og de la Iglesia diskuterte hele karrieren hans og andre karakterer som Conan og Dutch Schaefer.