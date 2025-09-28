Schwarzenegger: "Jeg kan ikke tro at Comic-Con er i Spania, for meg er det som å komme hjem fordi Conan var min begynnelse"

HQ

Antonio Banderas overrasket hele publikum på San Diego Comic-Con Málaga ved å gå opp på Hall M-scenen foran 3000 mennesker for personlig å introdusere en gammel venn av ham. Da fansenes vanvidd hadde lagt seg, begynte Schwarzenegger å takke den spanske skuespilleren: "Forhåpentligvis lager vi en film sammen", utfordret han Banderas.

"Jeg kan ikke tro at Comic-Con er i Spania", fortsatte Schwarzenegger. "Det har blitt laget så mange filmer her, det er så mye talent, det er det beste stedet for det", fortsatte han.

"For meg er dette som å komme hjem, for jeg spilte inn Conan The Barbarian akkurat her[Almería, Cuenca...], dette var begynnelsen på min internasjonale filmkarriere, så jeg kommer aldri til å glemme begynnelsen. Fra kroppsbygging, til film, til politikk, tilbake til film, takk, for den eneste grunnen til at jeg er her i dag er på grunn av fansen. Hasta la vista, baby!"

Men "hasta la vista" var bare et nikk, og ikke et farvel, ettersom det bare sparket i gang hele Total Recall: An Arnold Schwarzenegger master class, der The Terminator og de la Iglesia diskuterte hele karrieren hans og andre karakterer som Conan og Dutch Schaefer.