Schwarzenegger ser på den yngre generasjonen som en gjeng svakt begavede idioter.

Arnold Schwarzenegger er ikke imponert over den yngre generasjonen som forventes å ta over, og mener de er en gjeng sveklinger. I et intervju på Howard Sterns show snakket Schwarzenegger om hvordan han mener at unge mennesker må utfordres mer når de vokser opp, ikke beskyttes og forkæles.

"Det er så mange unge i dag som vegrer seg for det, men du må tiltrekkes av det... Hva bygde dette landet? Folk som sov i timen? Er det folk som feiget ut?..."

Han fortsatte med å understreke at alt handler om hardt arbeid og hvordan man utvikler seg under press.

"Alt handler om hardt arbeid. Det er derfor jeg sier ... jobb, men jobb ræva av deg. Det finnes ingen snarvei, og du må jobbe hardt... Menneskesinnet kan bare vokse gjennom motstand. Du kan bare styrke karakteren din og bli en virkelig sterk person innvendig hvis du yter motstand."

"Hvis du mislykkes, hvis du reiser deg igjen og jobber hardt... jo mer du kjemper, jo lenger kommer du og jo sterkere blir du."

Til slutt sa Schwarzenegger også at det var sterke menn og kvinner som bygde USA, og at han ikke forsto at de nå oppdrar en generasjon av sveklinger.

"Dette var modige kvinner og menn som gikk ut der ute ... og kjempet og sloss og jobbet ræva av seg. Det var det som gjorde dette landet stort ... Ikke begynn å skape en generasjon av feiginger og svake mennesker."

Tror du Arnold har et poeng i det han sier?