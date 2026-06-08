Scooby-Doo vil bli spilt av en ekte hund i Netflix’ live-action-forløperserie Scooby-Doo: Origins

Selv om vi på en måte alltid visste hva vi kunne forvente av Netflix' rollebesetning til live-action-prequelserien « Scooby-Doo: Origins », har det store spørsmålet alltid vært hvordan strømmetjenesten ville takle den berømte grand danoisen, Scooby-Doo. I alle tidligere tilpasninger av Scooby-Doo har man brukt en animert hund, men det er tydelig at Netflix ønsker å skille seg ut fra resten ved i stedet å hente inn en ekte valp til å spille hovedrollen i det kommende prosjektet.

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Som bekreftet via Netflix Tudum og vist i et kort klipp på sosiale medier, vil Scooby-Doo offisielt være en ekte valp i den kommende serien, med en søt grand danois-valp valgt for anledningen. Vi vet ikke om valpen har et ekte navn utenfor settet, men vi vet at hunden vil spille en avgjørende rolle i oppbyggingen av historien i denne sagaen.

«Scooby-Doo: Origins » følger Shaggy og hans gamle venn Daphne Blake under deres siste sommer på leiren. Tenåringene blir involvert i et urovekkende mysterium rundt en ensom, bortkommen grand danois-valp som kan ha vært vitne til et overnaturlig drap. Med hjelp fra den pragmatiske og vitenskapelige byjenta Velma Dinkley og den merkelige, men svært kjekke nye gutten Fred Jones, setter de seg for å løse saken som trekker dem inn i et uhyggelig mareritt som truer med å avsløre alle hemmelighetene deres.»

Utover dette får vi ikke vite mye mer om hvordan denne serien fungerer som en opprinnelseshistorie for Mystery Inc., men Paul Walter Hausers medvirkning i en ikke-avslørt rolle kommer også til å være avgjørende...

Når det gjelder de andre medlemmene av den unge rollebesetningen, kan du lese mer om det her.