Scooby Doo sin Netflix-serie begynner innspillingen i høst

Ta med deg Scooby Snacks og gjør deg klar til å løse noen mysterier, for Netflix' live-action Scooby-Doo-serie kommer til å starte innspillingen i løpet av de neste par månedene.

HQ

Serien er et samarbeid mellom Warner Bros. og Netflix, og WB Television Group CEO og styreformann bekreftet til Variety at serien kommer til å starte innspillingen denne høsten hvis alt går etter planen.

Serien vil være en prequel, med fokus på vennene Daphne og Shaggy som tilbringer sommeren på en leir i skogen, bare for å finne seg selv innblandet i et mysterium med ytterligere to tenåringer og en grand danois-valp i hovedrollene.