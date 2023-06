Scorn lanseres snart på PlayStation 5

HQ

Ebb Software sitt Scorn tok ikke akkurat verden med storm da det kom til PC og Xbox Series forrige oktober, så det var vel bare et spørsmål om tid før det ville bli snakk om å bringe det til andre plattformer. Dette har utviklerne tilsynelatende startet å hinte til allerde.

Scorn sin offisielle Twitterkonto har lagt ut kryptiske meldinger som "Three edges meet, they intertwine" (som selvsagt er en trekant) og "I leave my mark, a treasure shown" (vår kjære X). Man trenger ikke akkurat å være den skarpeste kniven i skuffen for å forstå at disse og andre meldinger hinter til at spillet nærmer seg PlayStation 5, så det er bae et spørsmål om tid nå.