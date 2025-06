Scorsese slakter moderne kinogjengere: For høylytte, for distraherende

HQ

Føler du at dagens kinogjengere ikke kan oppføre seg, og ødelegger kinoopplevelsen med høylytt prat og glødende telefonskjermer? Du er ikke alene - Martin Scorsese er en av mange som er enig med deg. Den legendariske regissøren har faktisk sluttet å gå på kino på grunn av det.

I et intervju med filmkritikeren Peter Travers forklarte den 82 år gamle filmskaperen at dagens publikum rett og slett ødelegger opplevelsen. Folk snakker i telefonen, har høylytte samtaler, løper ut for å kjøpe snacks - det er alt for distraherende til at man kan nyte en film på ordentlig.

Scorsese erkjenner at han, i likhet med intervjueren, en gang i tiden var ung og gjorde seg skyldig i å prate under filmvisninger. Men den gang, sier han, handlet samtalene alltid om filmen, og det var en dypere respekt for opplevelsen og menneskene rundt deg.

Han mener også at etiketten generelt har blitt dårligere - ikke minst på grunn av strømmetjenestene, men også på grunn av pandemien. Folk har blitt vant til å se film hjemme og tar nå med seg den avslappede holdningen til kinoen, uten særlig hensyn til omgivelsene.

Høylytte debatter, matkasting og til og med slåsskamper i kinosalen har blitt vanlig. Noen filmer (som Minecraft) har til og med omfavnet kaoset som en del av "kulturen" - alt i et forsøk på å trekke publikum og gjøre det til en "opplevelse".

Hva er din oppfatning av moderne kinogjenger? Er du enig med Scorsese?