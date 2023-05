Scorsese takket nei til å regissere "Schindler's List".

HQ

Den første personen som satte seg i regissørstolen for den gripende historiske dramafilmen Schindlers liste var faktisk ingen ringere enn Martin Scorsese, som nesten ingen vet. I stedet ga han jobben videre til en annen episk regissør, Steven Spielberg. I et intervju med Deadline forteller han hvorfor han ikke tok på seg jobben selv.

"For Schindler's List hyret jeg Steve Zaillian, og Steve og jeg jobbet med manuset. Jeg var i ferd med å regissere den. Men jeg hadde reservasjoner på et visst punkt. Ikke glem at dette er i 1990, vil jeg si. Jeg gjorde The Last Temptation of Christ i 1988. Hele poenget med den filmen var å starte en dialog om noe som fortsatt er viktig for meg, som er kjærlighetens natur - den sanne naturen - som kan være Gud, kan være Jesus. Jeg er ikke kulturelt ambivalent her, det er hva som er i oss. Er Gud i oss? Jeg er virkelig slik; jeg kan ikke noe for det. Jeg liker å utforske det."

Scorsese sier videre at han virkelig trodde historien om Oscar Schindler ville bli bedre hvis den ble fortalt av en jødisk person, og hvorfor han valgte Steven Spielberg.

"Når det gjelder Schindler's List, var traumet jeg hadde gjennomgått så sterkt at jeg følte at jeg måtte ta tak i det temaet.... Jeg visste at det fantes jødiske mennesker som var opprørt over at forfatteren av Anne Franks dagbok var ikke-jøde. Jeg hørte at det var folk som klaget på Schindler, at han brukte fangene til å tjene penger på dem. Jeg sa: "Vent litt. Jeg kunne... vel, ikke forsvare ham, men argumentere for hvem han var. Jeg synes han var en fantastisk mann, men jeg visste ikke om jeg var rustet for det på den tiden. Jeg hadde ikke kunnskapen. Jeg husker at Steve Spielberg, gjennom årene, nevnte det for meg hele tiden. Han holdt opp boken da vi satt på et fly på vei til Cannes, og sa: "Dette er min mørke film, og jeg skal lage den.""

"Jeg brukte uttrykket på den tiden: 'Jeg er ikke jøde'. Det jeg mente var at det er den gamle historien om at reisen måtte tas av en jødisk person gjennom den verdenen, og jeg tror Steven også lærte det. Han kom fra... [pauser] hvor ligger The Fablelmans sett, Phoenix? Han fortalte meg at det bare var 200 jøder i Phoenix. Jeg kunne ikke tro det. Fordi jeg kommer fra Lower East Side, og vokste opp med det jødiske samfunnet. Jeg var ikke altruistisk, men det ga bare mening for meg at han var den personen som virkelig burde gå gjennom dette. Jeg var bekymret for at jeg ikke ville være i stand til å yte situasjonen rettferdighet."

Og vi må være enige om at valget av Steven Spielberg var usedvanlig bra, for resultatet ble en grusomt følelsesmessig gripende film som fikk deg til å føle det i hjertet.

Kilde.