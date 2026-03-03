HQ

Med sin utpregede retrostemning og arkadestil er Scott Pilgrim en IP som er som skapt for en beat 'em up-videospilladapsjon. Det så vi allerede i 2010, da Scott Pilgrim vs. The World: The Game, og nå - mange år senere - får vi igjen redde Toronto sammen med våre favoritthelter og ekser i Scott Pilgrim EX.

På samme måte som i Scott Pilgrim Takes Off, tar Scott Pilgrim EX oss bort fra den kjente historien om Scott som tar seg av Ramona Flowers' onde ekser, og lar oss i stedet slå oss sammen med noen av dem for å bekjempe en ny fiende. Tre gjenger med demoner, veganere og roboter kjemper om kontrollen over Toronto, og det er opp til Scott og vennene hans å ta dem i tide til Sex Bob-Ombs siste konsert.

Det er en frisk og morsom historie som kommer fra et samarbeid med Scott Pilgrims skaper Bryan Lee O'Malley, så den har et viktig godkjenningsstempel der. Hovedoppdraget tar deg gjennom en herlig pikselert gjenskapelse av mange av de viktigste stedene i tegneserien, i tillegg til noen nye. Kunststilen her er levende, retro og har en fantastisk detaljrikdom sammenlignet med det første spillet. Den er virkelig iøynefallende og føles helt unik for Scott Pilgrim, og gir denne ganske lille, men svært elskede serien et nytt strøk maling, akkurat som Netflix' animerte serie gjorde for noen år siden.

Når Scott og gjengen prøver å redde Sex Bob-Ombs bandkamerater (sammen med Young Neil), kommer du ikke bare til å se på den pene, pikselerte bakgrunnen. Dette er tross alt et beat 'em up-spill, og det er nok av fiender å banke opp. Hvis du har spilt et arkade-action-side-rullebord før, vet du hva du går til her. Fiendene kommer fra begge sider av skjermen, ofte i stort antall, slik at du føler deg som en stor tøffing når du slår dem alle sammen med smarte, stramme kombinasjoner. Kampene i Scott Pilgrim EX er raske, reaktive og stilige. Spillets figurer spiller hver sin unike rolle, med sine egne bevegelser, assist og mer, noe som gir deg mulighet til å spille veldig variert når du prøver ut forskjellige figurer. Jeg spilte det meste av min runde som Lucas Lee, som er en treg, men kraftfull grappler, før jeg byttet til Scott senere for å oppleve en mer allsidig spillestil.

HQ

Det er en fornøyelse å slå seg gjennom Torontos gater, spesielt med den nevnte grafikken og det knallsterke lydsporet fra Anamanaguchi. I løpet av min korte tid med Scott Pilgrim EX løp jeg imidlertid inn i et par haker i spillingen. Å bevege seg opp eller ned og hoppe for å treffe fiender er veldig inkonsekvent, og selv om du ikke beveger deg på Y-aksen ofte i denne side-scrolleren, vil du legge merke til når du sliter med å treffe en fiende du er sikker på at du er rett ved siden av med et hoppende slag. Det er spesielt én flygende sjef som viste seg å være ganske irriterende å slåss mot, fordi de blir hengende i luften så ofte at det nesten er umulig å få til en solid kombinasjon. Siden spillets kombinasjoner er så morsomme og visuelt sjarmerende, er det synd at du blir fratatt dem når du flyr.

Etter hvert som du går videre i Scott Pilgrim EX, vil du også oppdage at spillet ikke bare er overstimulerende når det kaster alt og kjøkkenvasken på deg i vanskelighetsgrad, men det ser også ut til å avskrekke deg fra å prøve nye figurer. Som nevnt, etter mye moro med Lucas Lee, byttet jeg til Scott, bare for å innse at det å bytte karakter betydde at du i bunn og grunn gjør deg selv svakere. Du går opp i nivå etter hvert som du kjemper i Scott Pilgrim EX, men disse er karakterspesifikke. Det er litt rart at det i et spill med sju spillbare karakterer, hver med sin egen unike stil, nesten føles tabu å bytte midt i en kampanje.

Dette er ikke fordømmende feil med den generelle opplevelsen, men de er merkbare i en gjennomspilling av Scott Pilgrim EX. Likevel er det vanskelig å dempe spenningen jeg opplevde hver gang jeg plukket opp dette for å dra tilbake til Toronto. En eventyrrunde tar riktignok ikke mer enn noen timer, og kan gjennomføres på en ettermiddag hvis du ønsker det, men spillets kjernekampsløyfe er fortsatt så morsom at du lett kan spille gjennom den igjen, om ikke annet for å spille en favorittsjef på nytt eller se hva de andre figurene kan gjøre.

Hvis du, som meg, likte Scott Pilgrim som barn, og alltid har ønsket deg mer av denne useriøse, nerdete serien, så er Scott Pilgrim EX en perfekt dose pikselgrafikk, onde ekser og fiender som sprenges i mynter når de blir beseiret. Det er riktignok kort, og har noen merkelige valg i design og gameplay, men briljerer så godt stilistisk at det er umulig å ikke sette pris på for fans av tegneserien, enten du hoppet inn med tegneseriene, filmen eller til og med Netflix-serien. Kanskje ikke den beste brawleren jeg noensinne har spilt, men et nydelig tilskudd til Tribute Games' voksende arsenal av beat 'em up-gull.