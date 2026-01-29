Scott Pilgrim EX fastsetter utgivelsesdato i mars

HQ

Det nostalgiske beat 'em up Scott Pilgrim EX har satt utgivelsesdatoen, og det blir med i en stadig travlere mars da det avslører to nye karakterer som blir lagt til i listen. Matthew Patel og Robot-01 blir med i oppstillingen, da de vil forsøke å redde Toronto fra veganere, roboter og demoner.

For de to sistnevnte fiendetyper ser det ut til at Patel og Robot-01 kommer til å kjempe mot sine tidligere allierte. Patel tilkalte som kjent demoner for å hjelpe ham i kampen mot Scott, og en titt på Robot-01 vil fortelle deg at han lett kunne ha blandet seg med robotfiendene.

Med en helt ny historie av Scott Pilgrims opprinnelige skaper Bryan Lee O'Malley, Scott Pilgrim EX, kan vi nok en gang vende tilbake til et Toronto spekket med merkelige karakterer og folk som sprenger seg selv i småpenger når de blir beseiret. Med syv tilgjengelige karakterer og 4-spiller co-op inkludert, ser Scott Pilgrim EX ut til å ta oss tilbake til de glade dagene med co-op brawlers i sofaen i mars.