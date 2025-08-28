Scott Pilgrim EX Praktisk forhåndsvisning: Kan noen gi meg brettet mitt!

HQ

Etter en kort dominans i populærkulturen på slutten av 2000-tallet og begynnelsen av 2010-tallet, ser det ut til at Scott Pilgrim nå er tilbake for fullt. Netflix-miniserien Scott Pilgrim Takes Off var en flott alternativ virkelighetsbeskrivelse av den moderne tegneseriefortellingen, og nå har vi Scott Pilgrim EX som en ny dose tegneserieaktig grafikk og arkadeaction på skjermene våre.

På Gamescom var Scott Pilgrim EX min aller siste avtale, og for en måte å avslutte messen på. Etter å ha løpt fra hall til hall, stått i kø og bedt om unnskyldning for selv et par minutters forsinkelse, var det deilig å bare sette seg ned i en sofa og spille et co-op beat 'em up. Det føltes som en perfekt helgeopplevelse, og selv om jeg sannsynligvis var trøtt nok til å nyte å se maling tørke på slutten av Gamescom, var jeg glad for at jeg hadde den visuelle godbiten på Scott Pilgrim EX.

Scott Pilgrim EX I spillet ser vi byen Toronto bli overtatt av demoner, veganere og roboter. Dette får imidlertid ikke Scott til å gå i aksjon, for han bestemmer seg først for å begynne å sparke rumpe igjen når bandkameratene hans blir stjålet av skyggefulle krefter. Han, Ramona, Roxie og Lucas slår seg sammen for å få bandet sammen igjen, og må selvfølgelig slå ned bølge etter bølge av de tre fiendefraksjonene som har tatt over byen.

Historien ser ut til å være fint fjernt fra Scott Pilgrims hovedkanon, samtidig som den gir oss alle karakterene vi er kjent med, i tillegg til noen nye ansikter. Et perfekt spin-off-oppsett, egentlig, der du ikke trenger å bekymre deg for hvordan alt passer inn. Det var ikke mye narrativ å oppleve i min spilløkt, men jeg oppdaget begynnelsen på en morsom historie som ser ut til å passe veldig godt med atmosfæren i Scott Pilgrim. Det faktum at Bryan Lee O'Malley var om bord for å hjelpe til med fortellingen er en stor seier, og gir det ekstra nivået av autentisitet.

Scott Pilgrim EX Det spiller som mange andre beat 'em up-brawlers, men ser visuelt annerledes ut. Den pikselerte stilen kombinerer det beste fra tegneserieromaner med klassiske spill, og det er en fryd å utforske det store kartet Tribute Games har laget. Hver karakter, ny eller gammel, har sin særegne stil, og det er vanskelig å ikke bli nostalgisk når du spiller Scott Pilgrim EX hvis du leste tegneserien i sin tid.

Som nevnt er gameplayet stort sett det du forventer. Trykk på den lette angrepsknappen for raskere kombinasjoner, og kombiner den med det tunge angrepet for noen spesielle kombinasjonsanimasjoner. Hver karakter har også sin egen spesielle evne, som kan endre kampens gang. Lucas Lee, for eksempel, bedøver alle fiender på skjermen med sine mange stuntdoblinger (skjønner du? Stun-t-doblinger??), noe som er veldig nyttig hvis du begynner å bli overveldet. Du kan også plukke opp og kaste fiender og gjenstander du finner på bakken, noe som gir litt ekstra dybde til kampene. Scott Pilgrim EX ser ikke ut til å gi mye variasjon i hva du kan gjøre som hver figur, men fokuserer i stedet på en lørdag formiddag-tegneseriefølelse i spillet. Ikke noe press, ikke noe hastverk. Du bare trykker på knappene og ser de kule tingene skje på skjermen foran deg.

Det er litt ekstra variasjon i gjenstandene du kan kjøpe i butikkene og plukke opp på løpene dine, ettersom de påvirker karakterenes statistikk. I løpet av den korte tiden jeg hadde med spillet, var det ærlig talt ganske vanskelig å se noen større endring fra buffene gjenstandene ga meg, men jeg kan forestille meg at du over tid vil se mer av et seriøst løft etter hvert som du får samlet flere gjenstander.

Scott Pilgrim EX er ikke den dypeste brawleren jeg har spilt nylig, men det lykkes i det viktigste aspektet av denne sjangeren, som er fornøyelighet. Spillet er rett og slett morsomt å plukke opp og spille. Det er også et trofast tilskudd til Scott Pilgrim-universet, noe som kommer til å være dobbelt så kjærkomment for fans av filmen, Netflix-serien eller tegneserieromanene. Det var kjempegøy å slå ned veganere, demoner, dinosaurer og roboter, og jeg kan se for meg at dette spillet lett kan passe inn på en kveld der jeg vil slå av hjernen og bare slå inn hodet på folk med skateboardet til Lucas.