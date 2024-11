Scott Pilgrim Takes Off får ikke en andre sesong

HQ

Hvis du håpet at du ville se mer Scott Pilgrim Takes Off i fremtiden, har vi noen dårlige nyheter for deg. Bryan Lee O'Malley, skaperen av Scott Pilgrim, har bekreftet at showet ikke har blitt plukket opp for en andre sesong, og at Netflix er ferdig med prosjektet.

O'Malley bekreftet så mye i et innlegg på X, hvor han uttalte: "Uansett, vi ble nylig informert om at serien IKKE kommer tilbake. Som dere vet, hadde vi bare tenkt å lage én sesong, og vi måtte innhente mange tjenester for å få det til, så det ville vært nesten umulig å lage flere. Likevel vet jeg at noen av dere har hatt håp."

Dette er imidlertid ikke den siste spikeren i kista for serien, ettersom O'Malley også bekrefter at Netflix bare har en periode med eksklusivitet for prosjektet og ikke fullstendig eierskap, så når den går ut, vil det være opp til produksjonsgiganten Universal å bestemme hva fremtiden bringer for dette animerte Scott Pilgrim-alternativet.

Er du skuffet over å høre at Scott Pilgrim Takes Off ikke kommer tilbake?