Scott Snyder har ikke tenkt å avslutte «Absolute Batman» med det første

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Absolute Batman», som ifølge lesertallene er hjørnesteinen i DCs nye «Absolute Universe», forsvinner ikke med det første. Selv om «Absolute Batman» har en slutt, strekker denne nye tolkningen av en massiv Batman fra arbeiderklassen seg over dusinvis av utgaver fremover.

I hvert fall ifølge Scott Snyder, som i en nylig livestream (via CBR) bekreftet at «Absolute Batman» er planlagt helt frem til utgave nr. 50.

«Vi har planlagt serien frem til nr. 50, og det er ikke slutten. Det er liksom slutten på den første store syklusen, der Batman blir den han må være, og kjemper mot Jokeren. Så det er på en måte som et gigantisk første år i livet hans, skjønner du?» sa Snyder.

Det er uvisst om det første året, når det er over, vil føre til en avslutning på historien om «Absolute Batman», men det trenger vi ikke å bekymre oss for på en stund. «Absolute Batman» nr. 50 kommer ikke ut før i slutten av 2028, hvis det nåværende utgivelsestempoet for tegneseriene fortsetter.