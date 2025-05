Scottie Scheffler motstår Jon Rahms forfølgelse og vinner PGA US Open

HQ

Scottie Scheffler er årets andre Grand Slam-vinner i golf, og holdt tilbake en inspirert Jon Rahm. Spanjolen har vunnet to majors, US Open 2021 og Augusta 2023. Scheffler, 28, fra New Jersey, legger til en tredje Grand Slam til sin colletioction, etter Augusta 2022 og 2025.

Scheffler, verdens nummer 1, startet med en ledelse på tre slag, men det som begynte å se ut som en sikker seier, ble til en katt og mus-lek med Rahm, den baskiske golfspilleren som tidligere var nummer 1 i verden og i fjor var den nest best betalte idrettsutøveren i verden ifølge Forbes. Jakten varte imidlertid ikke lenge, og et par birdier på de siste ni gjorde at Rahm kunne holde en viss avstand.

En dominerende seier med fem slag, den største i US Open siden Rory McIlroy vant med åtte slag i 2012. Rahms kollaps gjorde at Bryson DeChambeau, som ble nummer to i fjorårets PGA Championship, til slutt endte på andreplass i årets US Open.