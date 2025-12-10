Scramble Knights Royale er et Zelda-inspirert Battle Royale

The Legend of Zelda og Battle Royale. Dette er to begreper som man ikke ofte forventer å se i samme setning eller høre i samme åndedrag, men utvikleren Funktronic Labs mener at dette kanskje er litt synd, og at det er en mulighet til å slå dem sammen.

Som en del av Day of the Devs har studioet som holder til i Pasadena, California, avslørt Scramble Knights Royale, en battle royale-opplevelse som er inspirert av The Legend of Zelda og klassiske eventyrspill. Hvordan, spør du kanskje? Spillet er designet slik at 32 spillere slippes inn på en arena som inneholder øyer bestående av byer, fangehull og oppdragsgivere, og for å overleve må du dra på eventyr og finne nytt bytte, slik at når du møter en motspiller, er du klar til å ta dem.

I pressemeldingen får vi vite at spillet ser ut til å by på en fantastisk power fantasy-følelse der du gradvis blir sterkere og mer dødelig, samtidig som dette kombineres med intense kamper som topper seg under PvP-action.

Utover Battle Royale-actionen har Scramble Knights Royale en Homestead som du kan dekorere som du vil når du er borte fra action, pluss tilpassbare figurer som kan ha på seg kosmetikk opptjent gjennom spill i de forskjellige årstidene. Når vi ser på spillmodusene, vil solo-action støttes ved lanseringen, men utvikleren lover en duokø etter hvert, noe som uten tvil vil være av interesse for lokale spillere, ettersom det støtter delt skjerm på nettet.

For mer om Scramble Knights Royale, som kommer til PC via Steam og Xbox i 2026, sjekk ut kunngjøringstraileren nedenfor.