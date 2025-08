Scrap Divers fra danske Gearhead Games tar den klassiske autorunneren og snur den. Om ikke opp ned, så i det minste med bunnsiden opp. Det er et kappløp mot bunnen på best mulig måte. Helt til man faktisk kommer langt nok ned, og fallet blir dempet, ikke av en fallskjerm eller madrasser, men av reklame for Temu og villedende mobilspill.

Ja, Scrap Divers er tilgjengelig for konsoller, men jeg var dum nok til å laste ned mobilversjonen i stedet. Det kom jeg til å angre på senere, men førsteinntrykket mitt er fortsatt ekstremt positivt.

Forutsetningen for Scrap Divers, som i alle gode arkadespill, er utrolig enkel. Du spiller som en robot som, som en del av et futuristisk underholdningsprogram, blir kastet ned i en bunnløs grop. Og så gjelder det bare å falle så langt ned som mulig.

Ved å sveipe til høyre og venstre med fingeren kan du unngå de mange ulike hindringene som dukker opp underveis. Kontrollen er skarp og perfekt for en berøringsskjerm. Du kan oppleve en liten forsinkelse, men det skyldes ikke forsinkelse i inndataene. Hver robot har sin egen vekt og unike egenskaper, og ikke overraskende er den lille magnetroboten raskere å bevege enn den store morderroboten.

Det er ti forskjellige roboter å låse opp, og de har alle ulike fordeler og ulemper som ikke nødvendigvis bare handler om vekt og hastighet. Den ene er liten og kan derfor klemme seg gjennom de minste sprekker. På den annen side roterer den hele tiden og går lett i stykker. Andre roboter er store og tunge, men holdbare.

Noen roboter har også flere "liv". Siden robotene er modulære, kan de overleve mindre kollisjoner med hindringer så lenge den sentrale CPU-en ikke blir skadet. Men hvis roboten din mister for mange av kroppsdelene sine, blir den vanskelig å kontrollere, noe som skaper noen intense øyeblikk der du desperat prøver å holde deg i live mens du ber til skaperen (mennesket?) om at du snart vil støte på en reparasjonsstrøm.

Generelt klarer Scrap Divers hele tiden å skape en underholdende "nesten der"-følelse. Nivådesignet er veldig variert, men samtidig såpass mønsterbasert at du alltid har en sjanse. Et godt eksempel er hvordan utviklerne bruker mynter. Noen ganger viser de den optimale veien gjennom et gitt hinder (som i Super Mario), mens andre ganger advarer de mot farer, ettersom noen store ormer tilsynelatende har en viss appetitt på gull.

Den visuelle variasjonen er også stor. Fra grener til tannhjul, ildkuler og kjeder, mange ting kan drepe deg, og mange ting vil drepe deg etter hvert som du kommer dypere og dypere ned i dypet.

Siden Scrap Divers først og fremst er et mobilspill, må du ikke forvente å flyte helt ned til jordens midte på første forsøk. Et gjennomsnittlig løp eller fall varer i alt fra 20 sekunder til ett minutt, og hvis alt går bra, kan du komme opp i 2-3 minutter. Men tiden føles aldri bortkastet, for du tjener gull som kan brukes til å kjøpe nye roboter. Og hvis du passerer et kontrollpunkt, kan du velge å starte derfra neste gang.

Jo lenger du faller, desto vanskeligere blir det. Vanskelighetsgraden øker litt hver gang du kommer til en ny underjordisk verden, men etter hvert som du blir kjent med de nye hindringene, kommer du inn i en god rytme og kommer deg videre. Vanskelighetsgraden er derfor generelt veldig balansert, i hvert fall helt til slutten, der et brennende helvete plutselig gjør det vanvittig vanskelig.

Jeg forstår at det siste nivået må være litt ekstra utfordrende. Men dessverre gjør spillets mobile natur seg plutselig gjeldende her. Det er ille nok å få en Game Over-skjerm etter 7-8 sekunders spilling, men når du i tillegg får en 30 sekunder lang reklame i ansiktet, føles det som salt i såret. Flere ganger har jeg slått av telefonens nettverk. Men den løsningen fungerer heller ikke, for hvis du vil komme deg gjennom det siste nivået, må du rett og slett skaffe deg et ekstra liv underveis, noe som igjen "koster" deg en annonse.

Til slutt endte jeg faktisk opp med å oppgradere, ikke til den reklamefrie versjonen, men til Nintendo Switch -utgaven. Det var vel anvendte penger, ettersom spillet uten annonser ble mye mindre frustrerende. Dessverre er de analoge kontrollene litt for trege, men ellers er det en utmerket port, og heldigvis finnes det fortsatt berøringskontroller hvis du spiller håndholdt.