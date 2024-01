Scream 7: Neve Campbell vil spille hovedrollen under "de rette omstendighetene"

HQ

Med tanke på at produksjonen av Scream 7 for øyeblikket er i fare, tok Indiewire en prat med Neve Campbell, som har spilt i serien i mange år, for å høre hva hun tenker om seriens nåværende tilstand.

Campbell, som spiller Sidney i den langvarige slasher-serien, sa følgende til mediet: "Jeg synes det er trist at de sliter for øyeblikket. Jeg kan tenke meg at folkene på toppen er litt i tenkeboksen. De prøver å ta den riktige avgjørelsen. Jeg kan tenke meg at folk ønsker å gjøre det rette. Det håper jeg. Jeg elsker denne serien. Jeg håper at den ikke faller fra hverandre."

På spørsmål om hun kunne tenke seg å vende tilbake til sin ikoniske rolle, svarer Campbell: "Under de rette omstendighetene, ja. Jeg kom med en uttalelse for flere år siden, og det var grunnen til at jeg ikke gjorde [Scream VI] den gangen. Jeg følte bare et behov for å stå frem og si at jeg ikke tror jeg hadde blitt behandlet på den måten hvis jeg hadde vært en mann med en franchise i 25 år. Og det står fortsatt ved lag."

Scream 7 har vært i en vanskelig situasjon siden det ble avslørt at Melissa Barrera og Jenna Ortega ikke ville komme tilbake. Regissør Christopher Landon gikk også ut av prosjektet i forrige måned og hevdet "Det var en drømmejobb som ble til et mareritt."

Takk, Bloody Disgusting.