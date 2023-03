Scream VI har franchisens beste debut billettkontorhelg

HQ

Returen til den ikoniske skrekkkarakteren Ghostface ser ut til å ha trukket slasherfans tilbake til kinoene, ettersom Scream VI har tjent 44.5 millioner dollar i sin første helg på billettkontoret, og satt rekord som franchisens beste debut.

Det er sannsynligvis noen grunner til dette, men som Deadline påpeker, kan stjernekraften til Jenna Ortega ikke nektes her. Dette er ikke hennes første opptreden i Scream -serien, men siden skuespilleren tok på seg rollen som Wednesday Addams, ser det ut til at hun er i offentligheten nå mer enn noen gang.

Dette markerer slutten på en flott helg for Paramount, da den ikke bare har hatt Scream VIs suksess, men den har også sett gode anmeldelser for Dungeons and Dragons: Honor Among Thieves på SXSW, og Top Gun: Maverick vant en Oscar i går kveld.

