Screamer byr på klassiske mangainspirerte racingeventyr

Vi antar at ikke alle husker Screamer, et racingspill fra 1995. Men under The Game Awards ble et comeback bekreftet av Milestone, som lover "høyoktan arkadeaction med revolusjonerende spilldynamikk og en dyp historie beriket av sammenvevde karakterbuer".

Grafikken denne gangen er inspirert av 80- og 90-tallets anime og manga, og en ekte kampanje er lovet, beskrevet som følger :

"Ved å kombinere plottemaer om menneskelig vilje, hevn, kjærlighet og grådighet med klassiske science-fiction-bilder, fordyper Screamer spillerne i sammenstøtet mellom personlige ønsker og eksterne krefter som søker å kontrollere dem. Denne reisen utspiller seg gjennom øynene til et mangfoldig persongalleri som er involvert i en gateracingturnering organisert av en mystisk skikkelse."

Screamer lanseres til PC, PlayStation 5 og Xbox Series S/X neste år, og den første traileren finner du nedenfor.