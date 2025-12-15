Screamer historien presenteres i en fortellende trailer

HQ

Milestones racingspill handler ofte om autentisitet og lisenser, men det trenger ikke å være tilfelle. I stedet byr deres kommende Screamer på et historiedrevet racingeventyr med grafikk inspirert av anime fra slutten av 80- og begynnelsen av 90-tallet.

Her blandes bilracing med japansk rollespill i en historie om en ulovlig gateracingturnering mellom fem rivaliserende lag (bestående av en leder og to medlemmer). Alle har sine egne motiver, noe som betyr at du får se de samme hendelsene fra flere perspektiver, og kanskje er ikke alt alltid som du først trodde.

Nå har det blitt sluppet en trailer som viser mer av dette i forkant av lanseringen 26. mars. Det vil være tilgjengelig på PC, PlayStation 5 og Xbox Series S/X.