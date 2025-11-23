Screams Neve Campbell blir med i Netflix-serien med Keira Knightley og Ben Whishaw, Black Doves

HQ

I desember i fjor var en av hitseriene som kom på Netflix det elegante spionasjedramaet Black Doves. Kiera Knightley spilte hovedrollen som en hemmelig agent som var gift med en ledende britisk politiker, og som ble satt i fare etter at elskeren hennes ble myrdet på åpen gate i London. Dette førte til at Ben Whishaw kom inn i ligningen som en dyktig beskytter, og historien avdekker hva som skjedde og hvorfor drapene skjedde, og også hvordan disse to hovedrolleinnehaverne deler en forbindelse fra fortiden.

Black Doves Serien endte opp med å bli en av de mest populære seriene på Netflix i julen 2024, og dette førte til at strømmetjenesten ga grønt lys for en ny runde med episoder. Vi vet ennå ikke når disse vil komme, men det er på tide at produksjonen starter, og nye rollebesetningsmedlemmer har blitt annonsert.

Det er avslørt at Black Doves vil ønske Ambika Mod, Babou Ceesay, Sam Riley, Sylvia Hoeks, Goran Kostic, Samuel Barnett og til og med Scream's Neve Campbell velkommen når den kommer tilbake for sin andre skifer med episoder.

Når det gjelder hva vi kan forvente av den andre episoden, deler Netflix Tudum et lite innblikk: "I sesong 2 forråder Helen (Knightley) fortsatt nasjonens hemmeligheter til den hemmelige organisasjonen hun tjener, Black Doves. Men etter mishandlingen forrige jul, og med ektemannen Wallace (Andrew Buchan), som forbereder seg på å bli statsminister, går hun en mer forrædersk linje enn noensinne."

Fikk du med deg Black Doves i fjor?