Screen Burn viser 18 minutter med stemningsfull spillopplevelse fra « Silent Hill: Townfall

HQ

Hvis du har fulgt nøye med på det kommende spillet « Silent Hill: Townfall i forkant av lanseringen på PC og PS5 24. september, vil du uten tvil bli begeistret over å høre at en enorm mengde spillopptak nettopp er blitt delt for å vise frem den intense førstepersons overlevelseshorror-spillopplevelsen.

Den 18 minutter lange gameplay-videoen fra utvikleren Screen Burn, som ble lagt ut på PlayStation-kanalen på YouTube, tar oss med rett inn i den tåkete skotske byen St. Amelia for å se hvordan spillerne skal bevege seg rundt i de ulike husene og leilighetene i Shorefront-området i spillet. Når det gjelder hvorfor Simon har havnet på dette urovekkende stedet, er alt vi får vite at han har blitt «kalt tilbake til øya for å rette opp i ting.»

Opptaket viser en rekke designelementer og valgmuligheter man kan forvente, blant annet miljøbaserte gåter som innebærer å finne koden for å åpne en lås eller å lete gjennom kister og skuffer etter ressurser. Men det går også et skritt videre for å gi en smakebit på hvordan radiosystemet fungerer, og hvordan spillerne kan stille inn enheten for å oppdage fiender og farer som lurer i tåken.

Sjekk ut alt dette nedenfor før «Silent Hill: Townfall» kommer ut om litt over en måned.