Screen Time – august 2026

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Sommerrushet i film- og TV-verdenen når vanligvis sitt høydepunkt i juli, når mange av årets største blockbustere kommer på kino. Det betyr ikke at det ikke er store premierer i ukene etterpå, men vi ser ofte at prosjekter i mindre skala kommer i den siste sommermåneden, slik det er tilfellet i august. Likevel er det mye å glede seg over for strømmefans, så la oss ta en titt på hva som venter i denne siste episoden av Screen Time.

Som vanlig har vi basert utvalget vårt på en britisk utgivelseskalender, så sjekk gjerne lokalt for nøyaktige lister og informasjon.

Ted Lasso: Sesong 4 [Apple TV] – 5. august

For å starte ballen i gang har vi comebacket til din favorittfiktive fotballtrener. Etter noen år borte er Jason Sudeikis tilbake som Ted Lasso i Apple TVs kritikerroste komedieserie, denne gangen bytter han ut utfordringen med å lede et herrefotballag med den å lede et damelag. Selv om det vil dukke opp noen kjente ansikter og steder, kan du forberede deg på et helt nytt eventyr der vi lærer å «tro».

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Ice Cream Man – 7. august

Den skumle sesongen er kanskje litt langt unna, men hvis du er på jakt etter noe som kan skremme livet av deg, har Eli Roth noe som kanskje også får deg til å kaste opp samtidig. Ice Cream Man er en film som utspiller seg i en idyllisk sommerby, som ender i kaos når en ond iskremmann forvandler de lokale barna til grusomme og blodtørstige mordere.

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Alley Cats [Netflix] – 7. august

Ricky Gervais’ nyeste komedieserie tar et skritt bort fra live-action-drama til fordel for en vanvittig morsom og grov animasjonsserie basert på villkatter. Denne korte serien, kjent som Alley Cats, handler om en gruppe utstøtte katter som skaper kaos i gatene og ellers havner i skammelig og sjokkerende oppførsel, samtidig som de kommer med kommentarer til ulike samfunnsparadigmer.

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Fall 2: Deadpoint – 7. august

Det neste kapittelet i den ganske bokstavelige filmserien dreier seg om et nytt par som blir kastet inn i et ufattelig og skremmende scenario der de befinner seg fanget på en klippevegg, hundrevis av meter over bakken, uten noe sikkerhetsutstyr eller utsikter til å bli reddet. Ja, «Fall 2: Deadpoint» er en film som spiller på høydeskrekken din, og denne gangen bytter den ut et vaklende og rustent telekommunikasjonstårn med en thailandsk klippekant.

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The Last House [Netflix] – 7. august

Det er få godbiter i vente for Netflix-abonnenter denne august, og for de som liker spillefilmer, er en av dem Louis Leterriers The Last House. Denne thrilleren handler om en familie som blir fanget i sitt eget hjem uten utsikter til å unnslippe, alt mens en overnaturlig tilstedeværelse gjør seg gjeldende på jorden. Kan familien klare seg på de svinnende ressursene sine, vil de klare å holde ut? Dette er spørsmålene vi snart får svar på.

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Reacher: Sesong 4 [Prime Video] – 12. august

Alan Ritchson har allerede spilt den imponerende Jack Reacher i tre sesonger på Prime

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, men i august er han tilbake med enda en omgang episoder. I dette neste kapittelet står Reacher overfor en ny utfordring når han blir viklet inn i en forbløffende sak som involverer den amerikanske regjeringen og en kvinne på T-banen. Med konspirasjoner som florerer, vil Reacher klare å komme til bunns i dette mysteriet?

The End of Oak Street – 14. august

Anne Hathaway har et fantastisk år. Rett etter «The Odyssey», «Mother Mary» og «The Devil Wears Prada 2» skal den berømte skuespillerinnen nå spille hovedrollen sammen med Ewan McGregor i regissør David Robert Mitchells actionfilm «The End of Oak Street». Filmen handler om hvordan en familie tilpasser seg å bli ført tilbake til juratiden av en kosmisk hendelse, og hvordan de blir fanget i en tid hvor nesten alt er ute etter å spise dem.

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Lanterns (HBO Max) – 16. august

Det neste prosjektet fra DC Studios etter «Supergirl» vil introdusere noen nye og sentrale figurer i det relanserte universet. Actionserien «Lanterns» vil sette søkelyset på Green Lantern Corps, og spesielt Kyle Chandlers Hal Jordan og Aaron Pierres John Stewart, og vise hvordan de to samarbeider for å løse en bisarr drapssak som strekker seg over hele USA. Forvent noen store gjesteopptredener i dette prosjektet, ikke minst Nathan Fillions Guy Gardner.

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Mutiny – 21. august

La oss ikke gå rundt grøten – du vet jo hva du kan forvente av en Jason Statham-film på dette tidspunktet. «Mutiny», som filmen heter, følger en dyktig agent som jobber for å avdekke en internasjonal konspirasjon etter å ha vært vitne til drapet på sin milliardær- og industrimagnat-sjef. Forvent intens og godt koreografert action, rikelig med vold, alt mens Statham leverer en brysk og stoisk prestasjon.

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Coyote vs. Acme – 21. august

Tenk at denne filmen nesten aldri så dagens lys. Etter å ha blitt begravet som et skattefradrag, kommer hybridfilmen «Coyote vs. Acme», som er en blanding av live-action og animasjon, til kinoene i august. Handlingen dreier seg om at Acmes mest berømte kunde, Wile E. Coyote, stiller i vitneboksen i en rettssak mot selskapet for å få erstatning for mange, mange år med defekte produkter. Ja, dette blir en minneverdig film.

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Insidious: Out of the Further – 21. august

Selv om Patrick Wilson og Vera Farmiga tilsynelatende har trukket seg tilbake fra det skremmende og overnaturlige universet som omfatter The Conjuring, Insidious og flere, fortsetter hjulene i denne større sagaen å snurre. I den forbindelse kommer Insidious: Out of the Further i august som nok en stor skrekkfilm, denne gangen med fokus på en ung mor som oppdager at hun kan reise inn i den overnaturlige og skremmende verdenen «The Further», og til og med ta med seg tilbake det som lever der...

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The Dog Stars – 28. august

Ridley Scott er nesten klar til å servere enda en film, da den nå 88 år gamle regissøren står bak sci-fi-action-eventyrfilmen *The Dog Stars*. Dette prosjektet handler om en gruppe overlevende som prøver å bygge seg et nytt liv i en verden der et virus har utryddet det meste av menneskeheten, og etterlatt seg desperate og brutale mennesker i sitt kjølvann. Med Jacob Elordi, Josh Brolin og Margaret Qualley i rollelisten kan du forvente en minneverdig og spennende historie.

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Dark Matter: Sesong 2 [Apple TV] – 28. august

Vi har måttet vente et par år, men nå er det snart tid for den andre sesongen av Apple TVs sci-fi-thrillerserie, Dark Matter. Med utgangspunkt i hendelsene fra den første sesongen får vi se både Joel Edgerton og Jennifer Connelly i sine roller igjen, der førstnevnte fortsetter å forsøke å komme seg hjem til familien sin etter at en alternativ versjon av ham selv fra et annet univers bortførte ham og erstattet ham.

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One Night Only – 28. august

Det har bare vært en håndfull komedieprosjekter verdt å trekke frem i august, men for de som liker å slappe av med en god romantisk komedie, er det noe for dere som avslutning på denne månedens episode av Screen Time. «One Night Only» er i praksis en «kåt» versjon av «The Purge», da den utforsker en verden der single kun kan ha sex én natt i året, og viser hvordan to newyorkere møtes, utvikler et bånd og må ta tøffe avgjørelser i løpet av 12 timer. Monica Barbaro og Callum Turner spiller hovedrollene i denne kinofilmen.

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Og der har vi det – nok en utgave av Screen Time er i boka. Husk å komme tilbake om en måned for å se hva september 2026 har i vente for kinogjengere og abonnenter på strømmetjenester.