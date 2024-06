Screen Time - juli 2024

HQ

Produksjonsgigantene har alltid elsket å spare massevis av lovende og spennende filmer til sommerlansering, og det er nettopp det som har skjedd i år igjen. Etter en mega juni måned, byr juli på en rekke lovende prosjekter som er verdt oppmerksomheten din, på tvers av en rekke sjangre.

Nok en gang har vi basert våre valg på en britisk utgivelseskalender, så husk å sjekke lokalt for nøyaktige lister og datoer. Med det av veien, la oss dykke inn i en ny episode av Screen Time.

Beverly Hills Cop: Axel F [Netflix] - 3. juli

Eddie Murphy-renessansen har blomstret i det siste med den berømte skuespilleren som vender tilbake til mange av sine mest elskede franchiser. Den neste på listen er Beverly Hills Cop, der Axel Foley vender tilbake til sine gamle trakter for å etterforske en trussel rettet mot sin egen datter. Med mange tidligere seriestjerner som også vender tilbake, ligger det an til at denne filmen blir en nostalgisk opplevelse.

MaXXXine - 5. juli

I MaXXXine, det tredje kapittelet i Ti West s skrekkfilmserie, spiller Mia Goth en ung filmstjerne som forsøker å få sitt store gjennombrudd i Hollywood, men som blir forfulgt av en morder som har hennes målgruppe som målgruppe. Med livet som innsats kan denne morderen også få Maxine til å avsløre detaljer om sin mørke fortid.

Vikings: Valhalla: Sesong 3 [Netflix] - 11. juli

Etter to sesonger der Leif Erikson, Freydis og Harald Hardrada har reist rundt i Europa 100 år etter hendelsene i hovedserien Vikings, vil trioens reiser nå ta slutt i juli. I seriens siste kapittel vil gjengen forsøke å forsvare sin ære og stemple sitt navn i vikinglegenden, samtidig som de må håndtere forræderske vikingrivaler og normanniske konger.

Sausage Party: Foodtopia [Prime Video] - 11. juli

Vi er fortsatt preget og har ikke kommet oss etter å ha sett Sausage Party på kino i 2016, men denne måneden tar Prime Video oss med tilbake til et animert matutskeielsesmareritt i spinoff-serien Foodtopia. Med de fleste av de originale skuespillerne tilbake og en fortsettelse av historien fra 2016-filmen, kan du forvente deg flere kjevefallende sprø og rå øyeblikk i denne komedieserien.

Longlegs - 12. juli

Skrekkfans spiser godt denne sommeren. Regissør Oz Perkins vil forsøke å skremme og uroe kinogjengerne enda mer i juli når den skremmendeLonglegs gjør sin ankomst. Filmen følger en FBI-agent, spilt av Maika Monroe, som får i oppgave å finne en seriemorder ved å avdekke en rekke okkulte ledetråder.

Despicable Me 4 - 12. juli

Gru og Minions er tilbake for å male sommeren i en veldig lysende gul farge. Despicable Me 4 vil se det tidligere onde geniet som er blitt hemmelig agent, møte en ny nemesis, Maxime Le Mal og kjæresten hans Valentina, samtidig som han overvinner utfordringene med å ta imot og passe på det ukontrollerbare spedbarnet Gru jr. Forvent massevis av tåpelige animerte sprell i neste kapittel av Illumination's serie.

Fly Me to the Moon - 12. juli

Scarlett Johansson og Channing Tatum slår seg nok en gang sammen i denne kommende romantiske komedien som følger markedsføringsgeniet Kelly Jones mens hun skaper trøbbel for oppskytningsdirektør Cole Davis under en svært viktig rakettoppskyting. Davis har fått i oppgave å lande en rakett på månen, mens Jones skal rigge til en falsk landing i tilfelle den mislykkes. Du vet sikkert hvilken landing vi sikter til her...

Exploding Kittens [Netflix] - 12. juli

Netflix styrker sin animerte skifer ved å tilby en tilpasning av det elskede kortspillet Exploding Kittens. I denne serien låner Tom Ellis ut stemmen sin til Godcat, en katteaktig legemliggjøring og fengsling av den allmektige, designet som en måte å lære det evige vesenet en lekse for at det stadig kriger med djevelen, som tilfeldigvis også har blitt forvandlet til en katt...

In a Violent Nature - 12. juli

En skrekkfilm fra et unikt perspektiv. I stedet for å ta parti med offeret som flykter for livet, setter In a Violent Nature seeren i morderens sted og dokumenterer de ulike prøvelsene de må gå gjennom for å nå målet sitt. I denne filmen følger vi den hevngjerrige Johnny i hans forsøk på å få tilbake en medaljong som ble stjålet fra hans brente og for lengst glemte lik.

Twisters - 17. juli

Du vet at det er en god måned for film når Twisters gjør comeback. I denne nyinnspillingen av den berømte serien spiller Glen Powell, Daisy Edgar-Jones og Anthony Ramos hovedrollene som en samling stormjegere som risikerer livet for å teste et nytt og svært eksperimentelt værsystem. Hvis du elsker katastrofefilmer, vil du ikke gå glipp av denne.

Cobra Kai: Sesong 6 - Del 1 [Netflix] - 18. juli

Netflix vet hvilken makt de har i sine hender med Cobra Kai serien i disse dager, da i stedet for å velge en typisk full sesongdebut, vil den siste episoden bli levert i tre deler mellom juli i år og en gang tidlig neste år. I denne siste sesongen vil Daniel LaRusso, Johnny Lawrence og barna i Miyagi-Do slå seg sammen for å ta knekken på den stadig mektigere og mer sinnsforvirrede Sensei Kreese og hans Cobra Kai gorillaer.

Time Bandits [Apple TV+] - 24. juli

Denne Apple TV+ -serien er en filmatisering av Terry Gilliams film fra 1981, og i serien ser vi en gjeng med sprø individer, sentrert rundt en ung gutt, som reiser gjennom tiden og prøver å stjele alle skatter de kan få tak i. Taika Waititi er tilknyttet serien, og Lisa Kudrow spiller en av hovedrollene, så du kan forvente en fantastisk tidsreise i juli.

Deadpool & Wolverine - 25. juli

Månedens blockbuster, og for mange årets største film. Deadpool & Wolverine bringer ikke bare Ryan Reynolds' leiesoldat og Hugh Jackmans berømte X-Men-helt til Marvel Cinematic Universe, men det blir også den eneste kinofilmen som kommer fra Marvel Studios i 2024. Forvent et eventyr av episke proporsjoner med mye komedie og spennende cameos.

Det var nok en episode av Skjermtid. Husk å komme tilbake neste måned for å se hva august 2024 har å by på for kinogjengere og TV-fans.