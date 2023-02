Screen Time - mars 2023

HQ

Vi går snart inn i en ny måned, og det betyr at det er på tide å se hva filmindustrien har i vente for oss. Med tonnevis av storfilmer og spennende oppfølgere på vei, samt retur av noen elskede TV-serier, er det på tide å slå på med en ny episode av Screen Time.

Men før vi begynner, en rask påminnelse: Vi har basert valgene våre på engelske kinoer, så det er ikke sikkert alt stemmer i forhold til Norge.

The Mandalorian - sesong 3 [Disney+] - 1

Galaksens skinnende dusørjeger er tilbake for tredje gang. Nå gjenforent med Grogu for flere eventyr vil Din Djarin vende tilbake til sin hjemplanet Mandalore, men hans ankomst - og besittelse av Darksaber er ikke akkurat hjertelig velkommen.

Creed III - 3. mars

Det som går opp må komme ned, til og med Adonis Creed. Michael B. Jordans titulære fighter er på toppen av bokse- og familielivets verden frem til en gammel venn og et tidligere boksevidunderbarn kommer tilbake fra fengselet for å ta tilbake det han føler ble stjålet fra ham. Adonis vil bli presset til nye fysiske og mentale grenser mot en fiende han skapte, og som ikke har noe annet sted å gå enn opp.

Scream VI - 10. mars

På flukt fra Ghostface samles tidligere overlevende i New York for å forhåpentligvis få være i fred, men legenden om den skrikende masken forblir aldri død lenge, og denne nye, farlig drevne morderen vil ikke hvile og vil ikke nøye seg med noe mindre enn en fullstendig slakting.

65 - 10. mars

Etter å ha krasjlandet på en ukjent planet innser overlevende Mills og Koa raskt at de har landet på jorden, men ikke den som er kjent for oss. Dette er jorden fra 65 millioner år siden, full av skremmende forhistoriske trusler klare til å rive dem lem fra lem. Duoen må holde vettet om dem for å overleve lenge nok til å gripe sin enestående sjanse til å unnslippe.

Luther: The Fallen Sun [Netflix] - 10

Luther: The Fallen Sun kommer til Netflix etter en kort runde på kino, og plukker opp etter BBC-serien. Her skal den hardbarkede titulære detektiven, spilt av Idris Elba, bryte seg ut av fengselet for det større gode. Vanæret, men ikke motløs, lover Londons mest direkte etterforsker å jakte på «cypher-psykopaten» som løper fritt i hovedstadens gater.

Ted Lasso - Sesong 3 [Apple TV] - 15. mars

Med en bart mange bare kan drømme om kommer Ted Lassos muntre ansikt tilbake til den lille skjermen for tredje - og potensielt siste - gang. Etter å ha klatret opp til Premier League må AFC Richmond nå møte en gammel venn - "vidunderbarnet" Nate - som har inngått et samarbeid med West Ham United. Med alle spill mot dem kan du være trygg på at dette blir en gripende underdog-historie.

Shadow and Bone - Season 2 [Netflix] - 16. mars

Det er en ny daggry når Sun Summoner kommer tilbake for en andre sesong. Nå klar over Darkling, som har kommet tilbake fra Shadow Fold med fornyet styrke, prøver Alina Starkov å slå seg ned for et rolig liv med Mal, men fred ser ut til å være den eneste tingen kreftene hennes ikke er i stand til å gi.

Shazam: Fury of the Gods - 17. mars

Billy Batson og superheltfamilien hans kommer tilbake for en ny film på lerretet. Fylt med guddommelig kraft vil disse fosterbarnets liv være langt fra vanlig kost, særlig når tre guder som har til hensikt å hevne seg prøver å jakte dem ned og ta tilbake magien som en gang var deres.

John Wick: Chapter 4 - 24. mars

Med en vei til High Table endelig i sikte vil verdens mest beryktede leiemorder reise verden rundt og kutte ned sete etter sete i underverdenen til han endelig får fred i kropp og sinn. Selvfølgelig kommer ikke blod billig, og frihet er enda dyrere, med både venner og fiender og fare på reisen for Keanu Reeves' John Wick.

Murder Mystery 2 [Netflix] - 31. mars

Langt fra den tidligere nevnte Netflix-detektivoppføringen ser denne oppfølgeren Adam Sandlers og Jennifer Anistons Nick og Audrey snuble inn i kriminalitetsløsningsvirksomheten etter originalens hendelser, men når deres nære venn blir kidnappet i sitt eget bryllup er det opp til paret å bruke sine "talenter" for å bringe ham trygt hjem.

Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves - 31. mars

Dette eventyret ankommer kinoer tidligere enn forventet, og følger en gruppe «helter» som ved et uhell har sluppet løs et stort onde og må stjele tilbake et eldgammel relikvie for å rette opp dette og redde verden. Fra slagmarker til Red Wizards of Thay, dette vil garantert bli en spektakulær D&D-opplevelse for både hardbarkede fans og nykommere.