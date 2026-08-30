Screen Time – september 2026

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Sommeren er nå på hell, og høsten er i sikte. Det er på tide å kle seg varmere igjen når bladene faller fra trærne og de kjøligere temperaturene kommer tilbake – noe som sannsynligvis betyr at du er mer desperat enn noensinne etter spennende underholdning for å fylle de mørkere dagene. I så fall har september mye å by på for brukere av strømmetjenester og kinogjengere, og mye av dette tar vi for oss i denne siste utgaven av «Screen Time».

Som alltid har vi basert valgene våre på en britisk utgivelseskalender, så sørg for å sjekke lokale kilder for nøyaktige oppføringer og informasjon.

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The Gentlemen: Sesong 2 [Netflix] – 3. september

Etter en enormt populær første sesong er Guy Ritchies elegante gangsterdramaserie snart tilbake på Netflix, der den aristokratiske Eddie Horniman, spilt av Theo James, nok en gang må kjempe mot skurker og kriminelle som prøver å stjele kontrollen hans over en del av Londons underverden. Med Kaya Scodelario og Daniel Ings blant de tilbakevendende stjernene kan du forvente vittige dialoger og rå vold i dette populære prosjektet.

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Chad Powers: Sesong 2 [Disney+] – 3. september

Glen Powell har blitt en av Hollywoods nåværende favorittstjerner, men han er også mannen bak rollen som Chad Powers, en gåtefull og talentfull college-quarterback som i virkeligheten er en vanæret tidligere proff som gjemmer seg bak en protesemaske. I den andre sesongen av komedieserien blir Powells karakter Russ utsatt for enda større press etter hvert som stadig flere begynner å oppdage sprekker i hans bemerkelsesverdige løgn.

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Mayday [Apple TV] – 4. september

Apple TV har faktisk en hel rekke lovende prosjekter på programmet for september, og et eksempel er actionkomedien Mayday. I denne filmen spiller Kenneth Branagh og Ryan Reynolds hovedrollene som henholdsvis en tidligere KGB-agent og en nedskutt amerikansk pilot, og historien følger de to mens de prøver å flykte fra Sovjet-Russland for å komme seg i sikkerhet i Vesten.

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The Grand Tour: Sesong 1 [Prime Video] – 4. september

Serien har fått et nytt utseende og en ny besetning ved roret, men The Grand Tour er snart tilbake. Til tross for at Jeremy Clarkson, Richard Hammond og James May alle ser ut til å trekke seg tilbake fra rollene som programledere for bilprogrammet, relanserer Prime Video serien de grunnla, denne gangen med noen nye ansikter i spissen, blant annet Francis Bourgeois, Thomas Holland og James Engelsman.

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Practical Magic 2 – 11. september

I en tid preget av relanseringer og oppfølgere bør det ikke komme som noen overraskelse at Practical Magic endelig får en oppfølger etter nesten 30 år. Sandra Bullock og Nicole Kidman vender tilbake til sine hekseaktiviteter, denne gangen i et forsøk på å bryte fortryllelsen som har holdt dem uten kjærlighet i århundrer – et forsøk med uventede og potensielt katastrofale konsekvenser. Med Lee Pace, Dianne Wiest, Joey King og flere i rollelisten kan du forvente en blanding av komedie, drama og rikelig med fantasi i denne oppfølgeren.

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Runner – 11. september

Alan Ritchson og Owen Wilson i en actionkomedie? «Runner» ser ut til å stjele rampelyset som et av årets mest underholdende prosjekter, der de to slår seg sammen som en tidligere soldat og en medisinsk kurér som har til oppgave å levere et livsviktig organ til en døende liten jente, alt mens andre krefter prøver å hindre dem i å nå målet ved å prøve å ta leveransen selv.

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Slow Horses [Apple TV] – 16. september

Det andre store tilskuddet til Apple TV-porteføljen i september er den etterlengtede sjette sesongen av Slow Horses. Spionthrilleren er klar for comeback, der Gary Oldman igjen spiller rollen som Jackson Lamb og gjør alt i sin makt for å redde agentene i Slow Horses fra en grusom skjebne, ettersom de plutselig har blitt mål for ukjente krefter.

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Neagley [Prime Video] – 16. september

Den fjerde sesongen av Reacher vil være avsluttet på dette tidspunktet, men den gode nyheten er at den umiddelbart etterfølges av den første sesongen av spin-off-prosjektet kjent som Neagley. Dette setter Maria Stens hovedperson i rampelyset og viser hvordan den fryktløse etterforskeren går til verks for å løse en opprivende sak som dreier seg om narkotika, sekter og drap altfor nær hjemmet hennes.

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Resident Evil – 18. september

Vi har sett Resident Evil filmatisert flere ganger tidligere, men dette er kanskje den mest lovende versjonen til nå. Regissør Zach Cregger skal bruke sin ekspertise innen alt som har med skrekk å gjøre for å presentere en ny vinkling på Capcoms legendariske serie. Dette er en frittstående historie som følger en kurér som har i oppdrag å levere en pakke til et avsidesliggende sykehus. Situasjonen kommer snart ut av kontroll når det oppstår et utbrudd, og hans verste mareritt blir virkelighet.

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MobLand: Sesong 2 [Paramount+] – 18. september

The Gentlemen åpnet kanskje denne månedens «Screen Time», men vi har også en annen britisk krimdramaserie som kommer tilbake med en ny sesong denne måneden, nemlig Paramount+’s MobLand. Denne mer rå og mørke serien har også Guy Ritchie med på laget, byr på utrolig rike og mektige kriminelle ledere og har en stjernespekket rollebesetning som inkluderer Tom Hardy, Pierce Brosnan, Helen Mirren og flere.

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Heart of the Beast – 25. september

Brad Pitt er ikke med i så mange filmer for tiden, så man må sette pris på de han faktisk spiller hovedrollen i. I regissør David Ayers «Heart of the Beast» blir Pitt utfordret som aldri før når han krysser Alaskas villmark sammen med sin trofaste hundevenn, alt etter at flyet deres styrtet milevis fra sivilisasjonen. Forvent en følelsesladet og spennende fortelling som setter søkelyset på båndet mellom mennesket og menneskets beste venn.

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Hope – 25. september

Til slutt har vi, av alle ting, et koreansk actiondrama. Filmen, som går under tittelen «Hope», dreier seg om en liten havneby og handler om hvordan innbyggerne overvinner utfordringen ved å bli stilt overfor en voldsom og brutal ny trussel av ukjent opprinnelse. Selv om filmen har en rollebesetning bestående av talentfulle koreanske stjerner, styrkes den også av Michael Fassbender og Alicia Vikander, der det gifte paret bidrar med sine ferdigheter til dette lovende prosjektet.

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Der har vi det. Enda en utgave av «Screen Time» er i boka. Husk å komme tilbake om noen uker, når vi ser på hva oktober 2026 har i vente for kinogjengere og brukere av strømmetjenester – med mange skrekk- og uhyggelige sesongprosjekter sannsynligvis på vei.