Scrollslike Fatekeeper lanseres i Early Access i juni

FatekeeperFantasy-actionspillet i førstepersonsformat fra Paraglacial har fått sin Early Access-utgivelsesdato. Spillet har tiltrukket seg ganske mange fantasy-fans, ettersom det ser litt ut som et mørkere, mer kampfokusert Elder Scrolls-spill. Men når det kommer fra bare 13 personer hos Paraglacial, bør vi ikke forvente å vandre rundt i Tamriel i Fatekeeper.

Det vi får er femten timer med historie og hacking, samt litt slashing hvis du har lyst på det. Det er i det minste for den fullstendige utgivelsen. Early Access-versjonen, som slippes 2. juni, vil inneholde omtrent to timer med innhold. På grunn av at det er en begrenset mengde innhold her, blir spillerne fortalt at de vil kunne hente Early Access-versjonen for en betydelig rabatt, med den prisen som øker for 1.0-lanseringen.

Med et så lite team er Paraglacial sannsynligvis sterkt avhengig av tilbakemeldinger fra spillerne fra Early Access-utgivelsen for å sikre at hele spillet er den beste opplevelsen det kan være. Fatekeeper lar spillerne takle en rekke fantasifiender ved hjelp av sverd og trolldom, med noen imponerende bilder for et spill laget av et så lite team. Det ser ut til at det kan bli litt av en sovende hit for fantasy-fans, men vi må se hvordan lanseringen av Early Access går om et par uker.