Scrollslike Tainted Grail: The Fall of Avalon monsterer The Elder Scrolls-spillene på Twitch

HQ

For en uke siden i dag gikk det nye RPG Tainted Grail: The Fall of Avalon ut av Early Access og inn i 1.0-lanseringen. Som en ny opplevelse som søker å gjenskape følelsen av å spille Elder Scrolls-spill, The Fall of Avalon trakk ganske stor interesse fra spillere.

Og det har bare fortsatt å gjøre det. Twitch-sporingssiden SullyGnome (takk, TheGamer) viser at Tainted Grail: The Fall of Avalons tall overgår tallene til The Elder Scrolls V: Skyrim og det nylig utgitte The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered.

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered får rundt 4000 visninger per dag i gjennomsnitt, mens Tainted Grail: The Fall of Avalon får rundt 7 000 i skrivende stund. The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastereds nylige topp er stort sett den samme som for Tainted Grail: The Fall of Avalon, men det er interessant hvor nærme spillene er i seertall sammenlignet med hvor mainstream det ene er sammenlignet med det andre.

Vi er sikre på at utviklerne over på Awaken Realms håper dette seertallet blir til salg. Med spillet som for øyeblikket sitter på en veldig positiv vurdering på Steam, ser det ut til at det er verdt å ta en titt.